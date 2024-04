Tebas une a Real Madrid y Barcelona: «No tener tecnología de gol es un agujero permitido por la Liga»

El Real Madrid, sin que sirva de precedente, está de acuerdo con las quejas de Xavi Hernández y del Barcelona. No comparten el fondo, ya que desde el club blanco no ven que el disparo de Lamine Yamal entrara por completo en la portería defendida por Lunin, además de que, posiblemente, la acción habría quedado invalidada por fuera de juego previo de Cubarsí, pero sí están de acuerdo con la entidad azulgrana, su entrenador y sus jugadores, que no pueden entender que la Liga de Tebas no tenga tecnología de gol en sus partidos.

«Nosotros creemos también que un campeonato que presume de ser el mejor, no puede permitirse el lujo de prescindir de esta tecnología», aseguran desde el Real Madrid. Además, creen que es algo «absolutamente necesario» y el Real Madrid, como el Barcelona, tiene claro quién es el culpable: Javier Tebas.

Desde el Real Madrid no entienden el motivo que ha llevado a la Liga de Tebas a no apostar por una tecnología que sí tienen los otros grandes campeonatos. «No existe un solo club que no quiera el ojo del halcón», aseguran fuentes del club blanco a este medio. Además, desde la entidad madridista no compran el discurso de Tebas, que no duda en utilizar su altavoz favorito, como son las redes sociales, para sacar pecho sobre algo que ridiculiza al campeonato español, mientras que se llena de razón, aunque no la tenga, asegurando que la tecnología del gol también falla.

«Lo que hace Tebas es poner excusas con poco fundamento, cuando la realidad es que instalarlo costaría menos que su sueldo», explican desde un entorno del Real Madrid que comprende a la perfección el malestar del Barcelona. «A nosotros nos parece que no entra, pero con la tecnología del gol no habría ni dudas ni polémicas», aseguran.

Más barato que el sueldo de Tebas

Javier Tebas cobra la impresionante cifra de 5,47 millones de euros como presidente de la Liga. Recientemente, se subió su salario. Implantar la tecnología costaría a la Liga cuatro millones de euros por temporada, dos millones la Primera División y otros dos por la Segunda.

Hay que destacar que la Liga, nada más producirse la jugada, no dudó en difundir a diferentes periodistas, enlaces de medios de comunicación con noticias en las que la tecnología del gol había fallado en la Premier, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

Esta tecnología ya se utiliza en competiciones como la Champions League, la Premier League, la Serie A, la Ligue 1 o la Bundesliga. También en otros campeonatos como el argentino también lo utiliza. Sin embargo, en la Liga de Tebas, que tiene grandes equipos como Real Madrid o Barcelona, no hay.

Las quejas de Xavi

En el Real Madrid también respetan las quejas de Xavi Hernández. De hecho, no entran en lo que dijo el entrenador del Barcelona en sala de prensa. «Está en su perfecto derecho de reclamar lo que estime oportuno», aseguran.

De hecho, el primero en respetar las palabras de Xavi fue el propio Ancelotti. «No quiero opinar sobre lo que piensa Xavi porque cada uno tiene su opinión. Ha sido un partido igualado, competido y luchado. Ha tenido buenos momentos el Barcelona, al igual que nosotros. Hemos sido capaces de ganar este partido con la última gota de energía y que nos pone bien en la tabla», comentó el entrenador madridista en rueda de prensa.

Laporta se pasa de frenada

El Barcelona emitió en la tarde de este lunes un comunicado oficial donde Joan Laporta solicita al Comité Técnico de Árbitros y la RFEF los audios e imágenes del gol fantasma de Lamine Yamal en el Clásico. El presidente del conjunto azulgrana informa que, si consideran que el tanto debió subir al marcador, solicitarán la repetición del encuentro ante el Real Madrid.

«Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada», anunció Joan Laporta, en referencia a ese gol fantasma, en declaraciones facilitadas por el club.

Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada «como así pensamos», añadió Laporta, el club emprenderá «todas las actuaciones oportunas para revertir la situación» sin descartar las acciones judiciales «que sean necesarias».

«De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error», aseguró Joan Laporta.

«Además, quiero subrayar que, a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que, pudiendo ser consultadas en el VAR, no se dio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente», denunció el máximo dirigente del club catalán.

Como presidente del Barcelona, quiso transmitir la «insatisfacción» que le produce al club el «mal uso» de una herramienta como el VAR. «Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas», se sinceró.

«Con esta comparecencia que hago, no solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos», criticó el presidente.