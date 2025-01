Tania Deniz habla claro por primera vez sobre su romance con un jugador del Atlético de Madrid

Tania Déniz, ex concursante de La isla de las tentaciones, habla claro por primera vez de su romance con un futbolista del Atlético de Madrid. Concretamente, se trata de Carlos Martín, que esta temporada milita en el Alavés en calidad de cedido. La joven, que también participó en Supervivientes y otros realities, rompe su silencio y se sincera acerca de su relación con el joven jugador, con el que fue pillada días atrás disfrutando de unos días de vacaciones.

«Lo importante. Les conté hace unos meses que estaba preparada para conocer a alguien, pero tampoco lo buscaba. Me han relacionado con muchas personas y nunca he entrado (…). He estado conociendo a una persona», comienza explicando la influencer en un vídeo publicado por Mtmad.

La confirmación llegó después de que el periodista Javier de Hoyos se hiciera eco de un vídeo de un viaje a Marrakech publicado por la propia Tania en el que era posible ver al futbolista, aunque no de forma explícita. Ante esa prueba, finalmente, la canaria ha decidido dar explicaciones, aunque ya ha adelantado que lamenta que haya trascendido tan pronto la noticia. «Estoy feliz. ¿Es pronto? Pues sí, pero porque lo sacaron. Sino habría esperado. Sólo quiero decirles que estoy feliz, que estoy bien. Hacía tiempo que no me sentía tan en paz», asegura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑻𝑨𝑵𝑰𝑨 𝑫𝑬𝑵𝑰𝒁 (@taniadeniz_)

Tania Déniz deja claro que ha aprendido de los errores del pasado: «No voy a tolerar lo que toleré ni a cometer los errores que he cometido. Tengo las cosas claras de lo que quiero y lo que no, y lo que voy a hacer y lo que no. Tengo todo lo que quiero y lo estoy dando todo sin miedo a que salga mal». La pareja mantiene una relación a distancia. Carlos Martín vive en Vitoria porque juega este curso en el Alavés, mientras que ella se encuentra viviendo en Madrid, donde hay más trabajo como influencer.

«De momento lo veo prácticamente todas las semanas. Intento subir yo porque él no puede por el trabajo que tiene. En junio va a volverse a Madrid de momento, así que lo voy a tener en Madrid. Luego ya se verá, porque al final no se sabe», explica al final del vídeo, adelantando que Carlos Martín volverá al final de la temporada al Atlético de Madrid a la espera de saber si se queda en el primer equipo o no. Si finalmente el futbolista no se queda en la capital, Tania Déniz lo tiene claro: «No me importa moverme por amor».

Una vez confirmado el romance, la joven ya ha publicado un vídeo en el que resume las primeras semanas de su relación con el jugador, que tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid. «Qué comienzo de año más bonito», escribió Tania Déniz en su perfil de Instagram junto al citado vídeo, en el que ambos aparecen cantando, bailando, besándose, de viaje, en casa… Además, la foto de portada elegida para la publicación es una foto de un apasionado beso entre ambos encima de un quad en el desierto.