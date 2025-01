Tania Déniz, de ‘La isla de las tentaciones’, confirma su romance ¡con un futbolista del Atleti!

Tania Déniz, ex concursante de La isla de las tentaciones que fue relacionada anteriormente con varios futbolistas como Asensio o Pedri, confirma ahora su romance con otro jugador de Primera División. La influencer publica un vídeo durante unas vacaciones en Marrakech y no se da cuenta que el citado jugador, con el que estaría iniciando una relación, aparece de fondo. Las redes se dieron cuenta y ya tienen poco que esconder.

El deportista en cuestión es Carlos Martín, futbolista del Atlético de Madrid que esta temporada juega en calidad de cedido en el Alavés. Primero publicó una historia en la que se veía una comida para dos personas y aparecía un teléfono móvil sobre la mesa. El caso es que el fondo de pantalla era una foto del futbolista del Alavés celebrando un gol, precisamente la imagen que el joven deportista tiene de principal en sus redes.

En sus redes sociales, la influencer comparte muchos de los momentos de su vida privada y eso hace que cada vez se quiera saber más sobre el actual estado de su corazón. Poco después, Tania compartió en sus redes una galería de imágenes con distintas fotos sobre su último y misterioso viaje a Marrakech en el que ha disfrutado de todo tipo de planes. La compañía de Deniz durante estos días ha sido toda una incógnita, pero en una imagen la concursante fotografió su mano junto a la de otro hombre y los tatuajes le han delatado por completo, y es que esto supone la confirmación de la relación entre ambos.

Además, Carlos Martín aparece en uno de los márgenes de un vídeo también publicado por la influencer en el desierto, por lo que atando cabos queda muy claro que Tania Déniz está iniciando una relación con el joven atacante del Alavés cedido por el Atlético de Madrid. Cabe recordar que, hace algunas semanas, la joven fue relacionada con el también futbolista Marco Asensio. Todo surgió a raíz de que fueran vistos en una famosa discoteca de Madrid en actitud más que cariñosa y sin esconderse en absoluto de las miradas indiscretas, y no era la primera vez que se habían visto.

«Estoy soltera, pero no sola», confesaba Tania Déniz hace unas semanas. «¿Sabes lo que pasa? Que me he vuelto muy exigente. Me han pasado ya tantas cosas y lo he vivido tan intensamente. En ese sentido soy como Lucía (Sánchez), que es como enseguida lo das todo por una persona, enseguida lo dejas todo. Lo he dado tanto, que he acabado quemada. Y he decidido un tiempo sola», añadía la influencer, que ahora parece haber abandonado esa soltería de la que hablaba.