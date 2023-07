Tachan a Eto’o de «mezquino» en Camerún por el ‘caso Onana’ que salpicó a la selección en el Mundial

Camerún fue una de las selecciones que apuntaba a llegar lejos en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, los leones indomables quedaron eliminados a las primeras en octavos de final, después de caer contra Inglaterra por 3-0. Uno de los episodios que marcó su estancia en tierras árabes fue el supuesto conflicto de André Onana con su seleccionador, Rigobert Song. Sin embargo, ahora se ha conocido que el detonante no habría estado en la bronca entre ambos, sino en Samuel Eto’o, presidente de la federación camerunesa, y que no se habría comportado de la forma esperada con el portero del Inter de Milán.

Henri Njalla Quan, ex vicepresidente del ente que rige el fútbol camerunés, se ha pronunciado sobre aquello y sus palabras no dejan en buen lugar al que fuera delantero del Barcelona: «Las estrellas de la selección están siendo asfixiadas por alguien que él mismo fue una estrella cuando era futbolista y que quiere seguir siéndolo como entrenador. Está presente en todas las reuniones, en todos los entrenamientos. Incluso el seleccionador se siente asfixiado por la omnipresencia de Eto’o».

«La convocatoria de André Onana para la selección depende del presidente de la Fecafoot», ha señalado Njalla, restándole todo tipo de autoridad a Song. El vicepresidente tercero de la federación no ha dudado en afirmar que la responsabilidad de que el meta abandonara el equipo no fue del técnico, si no del propio Eto’o.

El que fuera mano derecha al frente de Fecafoot del ex delantero de Real Madrid, Mallorca y Barcelona no ha dudado en cuestionar las decisiones tomadas por él, sobre todo, respecto a Onana. «Le pregunté formalmente por el futuro de nuestro portero en la selección, y me respondió que la carrera del chico está acabada, y que la carta que envió a su club era para deshacerse de él, así que ¿cómo puede alguien ser tan mezquino?», respondió.

Onana dejó la convocatoria de Senegal en la fase de grupos, para sorpresa mayúscula de todos. El portero habría tenido un enfrentamiento con Song, el seleccionador, que le habría llevado a marcharse. Sin embargo, ahora se revela que la culpa fue de Eto’o.

Después de la cita mundialista, Onana ha continuado demostrando mantenerse en un gran nivel en el Inter de Milán. En las filas interistas ha cuajado un curso espectacular, siendo fundamental para alcanzar la final de la Champions League, en la que cayeron ante el Manchester City por la mínima.