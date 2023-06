El futuro de David de Gea en el Manchester United puede verse comprometido de cara a la próxima temporada. El club busca reforzar la portería con otro futbolista de primer nivel y piensa en André Onana. El senegalés apunta a jugar la próxima temporada en la Premier League, después de alcanzar la final de la Champions League con el Inter de Milán. A su principal pretendiente, que era el Chelsea, se habrían sumado ahora los red devils.

Las preferencias del futbolista parecen claras. En Stamford Bridge no verán esta temporada competición europea, mientras que el Old Trafford sí que estarán en Champions y, con la posible llegada de Qatar a la propiedad del club, pueden formar un proyecto más que competitivo de cara al próximo curso. Por ello, el meta tendría claro que prefiere el United.

Su fichaje por el club inglés comprometería el futuro de David de Gea. El guardameta español está discutido bajo los palos del conjunto mancuniano y la llegada de un portero que también está al primer nivel como es Onana pondría en duda su continuidad. De hecho, su vinculación termina el próximo 30 de junio aunque desde el club se puede ejecutar la cláusula de renovación automática por una temporada más, algo que aún no han hecho.

En las oficinas de la entidad no tienen nada claro si cuentan con el ex internacional español o no. De Gea ha pasado de ser intocable para el United a estar en discusión. Por ello, buscan un recambio de nivel que le haga, al menos, competencia. La principal opción que manejaban era la de Diogo Costa, portero del Oporto, pero según revela The Guardian, el nuevo nombre que barajan para defender la portería del equipo de Ten Hag es el del actual meta del Inter, un Onana que viene de cuajar una gran temporada.