El Inter se lleva una millonada por publicidad en la final de la Champions

El Inter de Milan saltó a la final de la Champions League con un nuevo patrocinio. El grupo audiovisual norteamericano, Paramount+, apareció en la parte frontal de las camisetas del conjunto italiano después de firmar un multimillonario contrato antes de este importante partido que decidirá el campeón de la máxima competición europea.

Y es que durante la temporada, el Inter de Milan llevó como patrocinador principal a DigitalBits, una compañia de criptomonedas que tuvo que salirse de la elástica neroazzurra recientemente por incumplir los pagos establecidos en el contrato. De hecho, el equipo de Inzhagi disputó la semifinal de la Champions sin ningún patrocinador en la camiseta. Por ello, el equipo italiano y Paramount+ firmaron un acuerdo que le reportó un total de 4,2 millones de euros sólo por la final de la Champions League.

Cabe destacar que el Inter ya estrenó este patrocinio en el último partido de la Serie A ante el Torino y según apunta The New York Times, el equipo italiano mantendrá el contrato por una temporada más y otros 4,2 millones de euros. No obstante, esa publicidad pasará a la parte trasera de la camiseta, pero la realidad es que el Inter recibirá casi nueve millones de euros por tener contar con Paramount+ en su camiseta.