La condición de David De Gea para regresar con España

David de Gea está en la prelista de Luis de la Fuente para la convocatoria que el seleccionador dará a conocer el próximo 17 de marzo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El portero del Manchester United vuelve a tener opciones de regresar al combinado nacional. Hay que recordar que no estuvo entre los cinco posibles porteros de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. El asturiano preseleccionó a Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya, Kepa Arrizabalaga y Álex Remiro. Finalmente, citó a los tres primeros.

Esta vuelta a la prelista de la selección española le acerca de nuevo a una convocatoria que, salvo sorpresa, no llegará. Luis de la Fuente, que ha mantenido en los últimos meses conversaciones con muchos jugadores, habló con De Gea. El seleccionador riojano le trasladó que contaba con él, aunque, obviamente, no le prometió la titularidad. El meta del Manchester United, siendo sincero, le explicó que a sus 32 años y tras tanto tiempo sin jugar con España no le terminaba de motivar la posibilidad de regresar para seguir siendo suplente. Hay que recordar que no juega un partido con la Selección desde el 13 de octubre de 2020.

Con esta situación, en los planes de Luis de la Fuente, está mantener como uno de los tres porteros a Unai Simón, volver a contar con un Kepa Arrizabalaga, que está en un estado de forma excelente, y la tercera plaza se la pelearán entre Robert Sánchez y Álex Remiro. Es la principal duda que tiene el nuevo seleccionador para los duelos contra Noruega y Escocia. Dos partidos muy importantes, ya que son clasificatorios para la Eurocopa de Alemania 2024.

La vuelta de Kepa

Kepa no está en una convocatoria de la selección española desde el 17 de noviembre de 2020. En ese tiempo, ha tenido dificultades en el Chelsea, donde durante muchos meses no fue titular. Pero otra vez es el dueño de la portería de Stamford Bridge, está en un gran estado de forma y regresará con España con muchas opciones de ser el portero titular de Luis de la Fuente.