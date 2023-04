En Inglaterra se ceban con De Gea: «Puso nervioso a todo el equipo»

El Sevilla venció por 3-0 al Manchester United en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League y el cuadro británico cayó eliminado. David De Gea, guardameta de los red devils, puso en un compromiso a Maguire en el 1-0 y falló de manera estrepitosa en el 3-0.

«Ha sido un portero fantástico, pero no es un futbolista fantástico. Vimos el pase que le dio a Harry Maguire», afirmó Paul Scholes, leyenda del Manchester United, sobre el partido de David De Gea tras ver como su equipo caía eliminado a manos del Sevilla.

«Mira, no es un mal pase y sé que Harry Maguire lo quería, pero hay que leer la situación, leer lo que está pasando en el estadio y no es un lugar para hacerlo. Independientemente de si el entrenador quiere que juegue, lee la situación. Tienes que leer la situación y lo que está pasando. En el Manchester City, Pep probablemente diría ‘adelante, sácalo largo», añadió el ex centrocampista inglés sobre el guardameta español.

Además, Paul Scholes, puso en duda el futuro de De Gea en el Manchester United tras su horrible partido contra el Sevilla que le costó la eliminación al cuadro red devil: «¡Creo que estaba poniendo nervioso a todo el equipo! Es una cuestión de preguntarse… ¿encaja en la filosofía de Ten Hag?».