Szczesny, Prosinecki, Balotelli y otros futbolistas que no podían evitar fumar al descanso de los partidos

El mundo del fútbol, a pesar de su alto nivel de profesionalización, no está exento de episodios que nos recuerdan que, al fin y al cabo, los futbolistas son humanos. Entre estos comportamientos, el consumo de tabaco es uno de los más polémicos. Aunque pueda parecer sorprendente para algunos, son varios los futbolistas de élite que han sido pillados fumando en los últimos años, no es un caso aislado del siglo pasado. Uno de los últimos casos y que ahora gana relevancia es el de Wojciech Szczesny, reciente fichaje del Barcelona para ocupar el lugar de Marc-André Ter Stegen tras su lesión, quien ha sido sorprendido en varias ocasiones con un cigarrillo en la mano, defendiendo además que pueda fumar, algo que inevitablemente ha levantado revuelo en Can Barça.

Szczesny, de 34 años, es sin duda un portero con una sólida trayectoria a sus espaldas, en clubes como Arsenal y Juventus, donde fue titular durante varias temporadas. Sin embargo, en su historial aparecen varios episodios polémicos relacionados con su adicción al tabaco, un hábito que ha lastrado su reputación en más de una ocasión.

De hecho, en su etapa gunner, su entrenador Arsene Wenger lo descubrió fumando en el vestuario tras una derrota ante el Southampton. El resultado fue una multa de 25.000 euros y posteriormente su salida del club londinense. Desde entonces, su relación con el tabaco ha sido un tema recurrente, y ahora, tras fichar por el Barcelona para suplir a Marc-André ter Stegen, ese vicio podría convertirse en un nuevo foco de tensión.

De hecho, el portero polaco ha reaccionado ante las acusaciones de que fuma y no de la manera esperada. «Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos. A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos. Eso no depende de mí. Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente», respondía Szczesny ante la pregunta de si sigue fumando tras fichar por el Barcelona.

«Pero si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy. He sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa», añadió el guardameta polaco, nuevo jugador del Barcelona.

Otros casos de futbolistas

Szczesny no es, desde luego, el primer futbolista que ha sido cazado fumando. La historia del fútbol está repleta de nombres que, a pesar de ser profesionales del deporte, no lograron dejar este hábito perjudicial. Un caso llamativo es el de Robert Prosinecki, quien no solo era un virtuoso con el balón, sino también un adicto al tabaco. El croata, que formó parte del Real Madrid y el Barcelona, llegó a fumar hasta 40 cigarrillos al día, lo que no solo afectó su forma física, sino que le trajo problemas con los entrenadores y la directiva de los clubes en los que militó.

Otro de los personajes más polémicos en este sentido es Mario Balotelli, conocido tanto por su talento como por sus excentricidades. El delantero italiano, que ha pasado por clubes como el Manchester City y el Liverpool, ha sido protagonista de varios escándalos fuera del campo, y el tabaco no ha estado exento de ellos. Las imágenes de Balotelli con un cigarrillo en la boca se hicieron virales en más de una ocasión, contribuyendo a su fama de jugador indisciplinado. Recientemente fue relacionado con el Intercity español, al estar en paro, libre.

En la misma línea, Fabian Barthez, ex portero de la selección francesa y del Manchester United, fue sorprendido en varias ocasiones fumando durante concentraciones con su selección. Sir Alex Ferguson, su técnico en el Manchester United, tenía conocimiento de este hábito, aunque nunca llegó a tomar medidas drásticas. Eran otros tiempos. Similar es el caso de Gianluca Vialli, quien no tuvo reparos en encenderse un cigarrillo en el banquillo durante la Copa del Mundo, un gesto que hoy sería impensable en el fútbol moderno.

Pero son muchos más en la lista, personalidades del fútbol como Kevin-Prince Boateng, otro icono culé como Johan Cruyff, un ilustre brasileño como Sócrates, Cuauhtémoc Blanco o Dimitar Berbatov son algunos de los jugadores que han sido marcados como fumadores a lo largo de su carrera.