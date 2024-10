Szczesny se niega a dejar de fumar en el Barça: «No es asunto de nadie si fumo»

Wojciech Szczesny ha negado que vaya a dejar de fumar después de haber fichado por el Barcelona. El portero del conjunto culé, fichado como suplente de Ter Stegen, ha sido visto en varias ocasiones fumando, lo que en el pasado le llevó a tener problemas con sus entrenadores. En esta ocasión, ha reconocido que no cambiará sus hábitos de vida y que, únicamente, lo que busca es que le «juzguen como portero».

«Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo», ha comenzado diciendo el portero polaco. Szczesny ha dejado claro que intenta que no se le vea públicamente haciéndolo y que para nada le afecta a su rendimiento sobre el césped: «No lo hago delante de los niños para que no tenga mala influencia sobre ellos. Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente. Quiero que me juzguen como portero».

Szczesny ya tuvo problemas en el pasado por este mismo asunto. Arsene Wenger le pilló fumando en los baños del Arsenal cuando militaba allí, lo que le llevó a condenarle y pedirle que se marchara del club. Por aquel entonces, el polaco era titular, pero acabó haciendo las maletas y emprendiendo un nuevo rumbo en la Serie A.

Estuvo dos temporadas cedido en la Roma, hasta que le fichó la Juventus, con el claro objetivo de que fuera el relevo generacional de Buffon. Tras siete temporadas en Turín, este verano anunció que colgaría los guantes y así hizo. Hasta que ha aparecido la opción de fichar por el Barça para suplir a Ter Stegen. Ahora, el polaco aparece como el sustituto del alemán, de baja de larga duración tras una grave lesión de rodilla.

Precisamente ha reconocido que el que fuera portero de la Juve, Buffon, también fumaba. El polaco ha dicho que no cambiará y que «no es asunto de nadie» si él fuma o no. «No afecta, yo creo que no afecta a lo que hago en un campo de fútbol. Trabajo el doble de duro», ha reconocido.

Szczesny no dejará de fumar

En una entrevista a Mundo Deportivo el nuevo portero culé se sincera y se pronuncia sobre un aspecto polémico que le ha causado varios problemas en su carrera. Wenger, por aquel entonces su técnico en el Arsenal, le hizo la cruz al pillarle en el vestuario de con un cigarrillo en las manos. Pero, lejos de dejarlo, Szczesny se marchó a Italia y allí siguió con sus hábitos de vida.

De hecho, en la previa de un España-Polonia que se debía disputar en Sevilla, Szczesny fue cazado de nuevo encendiéndose un cigarrillo y con un paquete de tabaco en las manos por el medio The Sun. Unas fotografías controvertidas que dieron la vuelta al mundo y que dejaron en claro que aquel vicio no había desaparecido. Ahora, una vez que ha firmado por el Barcelona, ya ha dejado claro que no lo dejará. De hecho, el polaco se reivindica diciendo que únicamente deberán valorarle por lo que haga sobre el césped y no por si fuma o no.