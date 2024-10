Wojciech Szczesny ya se entrena como nuevo jugador del Barcelona. Después de hacerse oficial su fichaje por el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2025, el portero polaco salió al césped de los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto a su inseparable amigo Robert Lewandowski. El ex de la Juventus comenzará ahora una pequeña pretemporada para ponerse a punto y poder estar a las órdenes de Hansi Flick.

De hecho, nada más firmar su contrato con el Barcelona, Szczęsny reconoció que Lewandowski «fue la primera persona que me pensó en mí y me llamó para preguntarme por la posibilidad de que volviera a jugar. Inicialmente no sabía si estaba preparado para nuevos retos profesionales, pero hablé con mi familia y mis amigos y todos me dijeron que sería estúpido si no aceptara esta oportunidad».

«Es un momento de orgullo para mí. Honestamente, estaba preparado para retirarme. Era feliz, pero en los dos días que llevo en la ciudad, por cómo me ha tratado la gente y lo importante que es el club para ellos, me siento orgulloso de formar parte de todo esto. El Barça es una gran institución y esto es algo muy importante para mí. Por eso he decidido alargar un poco más mi carrera», añadió el portero del Barcelona.

El Barcelona publicó en sus canales oficiales un video en el que aparece Szczesny junto a su compatriota y amigo Robert Lewandowski saltando al terreno de juego en el que es el primer entrenamiento a las órdenes de Hansi Flick. El entrenador alemán les dio dos días de vacaciones después de ganar 5-0 al Young Boys en la segunda jornada de la Champions League.

Szczesny sale del retiro

El portero polaco, que tomó la decisión de retirarse la pasada campaña, ha salido del retiro para ocupar la portería del conjunto azulgrana y ha firmado hasta el 30 de junio de 2025. Ahora, Hansi Flick deberá tomar la decisión entre él o Iñaki Peña.

Cuando Szczęsny se retiró, parecía realmente convencido de que colgaba los guantes de por vida. Ahora, volverá a los terrenos de juego para su último servicio a la causa. «Di 18 años de mi vida al juego, todos los días, sin excusas. Hoy, mi cuerpo todavía se siente preparado para los desafíos, pero mi corazón no está ahí. Siento que es hora de dedicar toda mi atención a mi familia. Por eso he decidido retirarme del fútbol profesional», dijo el polaco tras anunciar su retirada.