Sterling puede arruinar la única vía de escape a Cristiano

Raheem Sterling se encuentra en la pole para fichar por el Chelsea. El internacional inglés, con el que no cuenta Pep Guardiola, está a un paso de mudarse a Londres provocando su traspaso un efecto dominó que podría dejar a Cristiano Ronaldo sin una vía de escape del Manchester United. Todo está por decidir aún, pero pintan bastos para el luso.

El Chelsea de Tomas Tuchel arrancó el pasado 2 de julio y desde luego que la plantilla está muy lejos de estar cerrada. Tras la venta del club londinense a manos de Todd Boehly, el nuevo propietario de la entidad, ha comenzado a hacer movimientos en el mercado en busca de refuerzos para un equipo que fue campeón de Europa hace dos temporadas.

Uno de los seísmos más importantes que se produjeron en este Chelsea fue la marcha de su delantero centro Romelu Lukaku al Inter de Milán en una cesión por unos 10 millones de euros. Por ello, el nuevo propietario blue quiere tener en sus filas una gran estrella que pueda liderar este nuevo proyecto. Y las dudas están entre un Neymar, que no es valorado del todo en el PSG y Cristiano Ronaldo, que quiere abandonar el Manchester United cuanto antes.

Tuchel espera a Neymar con los brazos abiertos. El extremo brasileño es un jugador que ya le tuvo en el PSG y que, gracias a su gran nivel, fue el artífice que llevó al club parisino a la final de la Champions League de Lisboa en 2020. Neymar, que renovó de forma automática la pasada semana con el PSG, no es del todo bien valorado en el club y, según algunos medios franceses, el club parisino desea vender al crack brasileño para liberar masa salarial. Cabe recordar que Neymar tiene un sueldo aproximado de unos 40 millones de euros anuales.

El técnico alemán sería capaz de sacar la mejor versión de un Neymar que, a sus 30 años, ve como Mbappé es el nuevo dueño del vestuario quedando este en un segundo e, incluso, tercer plano con la presencia de Messi. Bien es cierto que el nuevo entrenador del PSG, Christophe Galtier, ratificó su confianza en el extremo brasileño en la rueda de prensa de presentación: «Neymar es un jugador de talla mundial. ¿Qué entrenador no lo querría en su plantilla? Tenemos que encontrar un equilibrio en el equipo. Tengo una idea muy clara de lo que quiero de él. Todavía no lo he conocido, pero quiero que se quede con nosotros».

En las últimas semanas, desde Inglaterra, algunos medios ingleses han declarado que el representante de Neymar ha ofrecido a su representado al club londinense, aunque su llegada parece complicada por su elevado sueldo y la posible difícil adaptación al fútbol inglés.

La opción de Cristiano Ronaldo

Otra de las opciones que maneja el Todd Boehly es la adquisición de Cristiano Ronaldo como la estrella para encabezar el nuevo proyecto. El jugador luso no quiere volver a vestir la camiseta del Manchester United y su club ya sabe de esta decisión. El ganador de cinco Champions League quiere, a sus 37 años, seguir jugando esta competición y tener la oportunidad de vincularse a un equipo con serias oportunidades de lograrlo.

Por ello, Jorge Mendes ya ha tenido alguna reunión con el nuevo propietario y le ha ofrecido al jugador. Por otro lado, el crack portugués ha sido vinculado en las últimas semanas con la Roma de José Mourinho. También con el Arsenal, cuyas negociaciones las adelantó Eduardo Inda el pasado lunes en el Chringuito de Jugones o algunas otras opciones más remotas como Nápoles o Barcelona.

Sterling como prioridad

Pero el fichaje que está a punto de cerrarse es el de Raheem Sterling por unos 50 millones de euros procedente del Manchester City. Un fichaje que podría poner en jaque la adquisición de los fichajes de Neymar o Cristiano Ronaldo. Con la llegada de Haaland y Julián Álvarez, los minutos del delantero inglés se verán reducidos por lo que, tanto Manchester City como el jugador, salen ganando.

Aunque Sterling no es el único jugador que el Chelsea quiere incluir en sus filas para esta temporada. Raphinha, el extremo del Leeds, que también negocia con el Barcelona, podría ser otro de los grandes fichajes de esta temporada para el conjunto londinense. No obstante, el jugador brasileño quiere jugar en el Barcelona y apurará sus opciones para ligarse al club blaugrana. En caso de no fructificar este fichaje, el Chelsea estaría al acecho del extremo brasileño.