Neymar ejecuta su renovación automática hasta 2027

Neymar amplía de forma unilateral su contrato con el París Saint-Germain hasta 2027. El futbolista brasileño, que es el gran señalado de la plantilla por la cúpula directiva, ha activado la cláusula que le permitía prorrogar su vinculación con el club por una temporada más a lo que ya tenía firmado. Lo que revela que, aunque la intención del conjunto francés es que salga en este mercado de fichajes, él no está dispuesto a poner ninguna facilidad a su marcha.

La mala temporada completada por el equipo, en la que sólo ha ganado la Liga a pesar de contar con una plantilla plagada de estrellas para dominar en todo el continente, ha provocado reacciones desde Qatar. No están dispuestos a permitir más que sus estrellas no den el rendimiento esperado y el primer objetivo es desprenderse de un Neymar que desde que llegó en 2017 no ha cumplido con las expectativas. Sus números son buenos, pero no sus apariciones en los momentos importantes, en los que no ha dado la talla.

Sin embargo, el brasileño se resiste a salir. El delantero sabe que tendrá muy complicado percibir los más de 30 millones netos por temporada que se embolsa en el Parque de los Príncipes y, ante la posibilidad de que el PSG se desprenda de él, ha decidido ejecutar una cláusula que tiene en su contrato, que le permitirá permanecer en la capital gala hasta 2027.

Según revela el diario francés L’Equipe, el futbolista tenía la opción de renovar automáticamente su contrato por una temporada más a partir del 1 de julio y, llegado el día, la ha activado. Firmó en 2021 hasta 2025, pero existía la posibilidad de ejecutar una prórroga tanto en julio del pasado año como en el presente siempre que él quisiese. El verano pasado ya lo hizo, renovando automáticamente hasta 2026, y ahora se habría vuelto a acoger al mismo derecho, a pesar de que el emir Al-Thani y el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, le quieren fuera.