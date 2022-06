Todos contra Neymar

Neymar es uno de los candidatos a salir este verano del París Saint Germain. El club no ve con malos ojos su salida, aunque su alta ficha – unos 30 millones-, complica el interés de pretendientes por el delantero brasileño. Son muchas las señales de que el brasileño ya no cuenta con el beneplácito de todos en el club: no sólo su relación con Kylian Mbappé se ha enfriado, sino también está el último mensaje lanzado por Nasser Al Khelaifi al brasileño. Además, Luis Campos, nuevo asesor del club parisino, también tiene a Neymar entre sus posibles candidatos a buscarle nuevo destino este verano.

Neymar tiene contrato con el París Saint Germain hasta 2025, pero en el club parisino son varios los que no ven con malos ojos que la salida del brasileño se adelante. Uno de los principales interesados en que el delantero se marche es Kylian Mbappé, jugador con quien ha vivido sus más y sus menos y cuya relación no pasa ahora por el mejor momento. El francés sería el principal beneficiado de la salida de Neymar y no es el único que empieza a contemplar como positivo la marcha del brasileño.

El presidente del París Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, ya le ha enviado su particular mensaje en una entrevista publicada recientemente en la prensa francesa, con la que daba a entender que no habrá sitio en el equipo a ningún jugador que no dé el 100% sobre el terreno de juego. El sueño del conjunto parisino sigue siendo conquistar la Champions League y en el club hay la sensación de que no se ha hecho todo lo posible por hacerlo posible.

Pero Neymar no sólo no cuenta ya con el apoyo de Mbappé o Al Khelaifi, sino que en la última incorporación al PSG, Luis Campos, tampoco tiene un aliado. Se dice que el agente portugués tiene el nombre de Neymar en la lista de candidatos a salir en el próximo verano, siempre y cuando llegue una interesante oferta. El brasileño, de 30 años, tiene contrato con el PSG hasta 2025, pero su alta ficha – unos 30 millones de euros-, es un importante freno ante posibles pretendientes.