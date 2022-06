Zidane no entrenará al PSG. Nasser Al-Khelaïfi ha confirmado que el ex del Real Madrid no será el próximo entrenador del conjunto parisino y que ni siquiera han establecido contacto con él. El emir de Qatar intentó hasta el último momento seducir a Zizou, pero ha prevalecido su deseo de dirigir a Francia después del Mundial de Qatar.

Qatar intentó hasta el último día cerrar el fichaje de Zidane pero finalmente el ex del Real Madrid no dirigirá al PSG esta temporada. «Nunca hemos hablado con él, ni directa ni indirectamente. Muchos clubes están interesado en él y también varias selecciones nacionales, pero nunca hemos hablado con él», anunció el presidente del conjunto parisino.

De esta manera, se acaba el sueño del PSG de contratar a un Zidane que ha dicho no al conjunto parisino porque quiere tomar las riendas del banquillo de la selección francesa después del Mundial de Qatar. Pese a la insistencia del emir de Qatar y la jugosa oferta puesta encima de la mesa, el sueño del ex del Real Madrid ha acabado prevaleciendo.

Quieren cerrar ya a Galtier

Al-Khelaïfi también aseguró en una entrevista concedida a Le Parisien que buscan llegar a un acuerdo «rápidamente» por el Niza por Christophe Galtier. Primero tendrán que hacer oficial el despido del Pochettino, por el que pagarán 15 millones de euros, y posteriormente cerrarán el trato por el técnico francés por el que pagarán unos 10 millones al club francés.