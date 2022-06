Zidane rompe su silencio y se pronuncia sobre su posible fichaje por el PSG

Zinedine Zidane ha concedido una entrevista desde Francia por su 50 cumpleaños en el que ha hecho un repaso de su carrera pero también ha hablado sobre su futuro como entrenador. El técnico galo, que ya habría rechazado al PSG mientras espera al banquillo de Francia, dejó claro que quiere seguir siendo entrenador porque es su ilusión y pasión.

Futuro como entrenador

«¿Si puedo aportar cosas aún como entrenador? Sí, muchas, o creo que algunas. Quiero continuar porque aún tengo la ilusión, es mi pasión».

Triplete con el Real Madrid

«Trabajamos mucho, tuvimos jugadores increíbles, y un equipo que me siguió. Yo fui responsable de muchas cosas, pero tuve un gran equipo que me respaldó. Solo no hubiera sido posible. Necesito rodearme de gente con la que me siento a gusto. Si no, no puede funcionar».

Materazzi

«Creo que Lizarazu es el único que me hubiera podido contener en aquel momento. Hubiera sido importante que estuviera conmigo, a mi lado, pero no se puede volver al pasado. No estoy orgulloso de lo que hice, pero forma parte de mi carrera. Siempre hay momento complicados y ese fue uno de esos».

Gol de la Novena

«No sé si fue el mejor de mi carrera, pero en todo caso uno de los más importantes. Hasta ese momento lo había ganado todo, y me faltaba la Champions. Poder marcar en una final ya fue bonito, pero hacerlo de aquella manera fue mágico», afirmó en una entrevista concedida a Telefoot.