Zidane no entrenará al PSG, al menos la próxima temporada. El entrenador francés ha dicho no a la suculenta oferta procedente de Qatar porque su sueño es entrenar a la selección francesa después del Mundial de Qatar. De esta manera, la entidad parisina hará en las próximas horas su ofensiva final para contratar al entrenador del Niza, Christophe Galtier.

Después de la renovación de Mbappé, el PSG estuvo a punto de cumplir su segundo gran objetivo en el presente mercado de fichajes pero finalmente Zidane no se sentará en el banquillo del Parque de los Príncipes. El entrenador francés ha rechazado al club parisino después de unas semanas de presión por parte de Qatar con ofertas imposibles de rechazar. Acabó pudiendo el sueño del técnico de dirigir a Francia.

Zinedine Zidane siempre tuvo claro que sus grandes objetivos como técnico eran dirigir al Real Madrid y a la selección francesa y comandar a su país ha sido el principal argumento para rechazar la oferta del PSG. Zidane quiere entrenar al combinado galo después del Mundial de Qatar y por ello no dirigirá al conjunto parisino a corto plazo.

A por Galtier

Tal y como avanzó RCM Sport, el ex del Real Madrid no ha cerrado la puerta a dirigir al PSG en un futuro. Con el despido de Pochettino acordado (recibirá alrededor de 15 millones) y con el no de Zidane, el PSG ahora se volcará en cerrar la contratación de Christophe Galtier. El entrenador del Niza ha sido el elegido por Luis Campos y en los próximos días se hará oficial la contratación de un técnico desconocido que tendrá que lidiar con un vestuario difícil de domar.