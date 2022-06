Zidane pide tres fichajes franceses antes de dar el sí al PSG

Zinedine Zidane ha pedido el fichaje de tres futbolistas franceses para reforzar la plantilla del PSG la próxima temporada. Zizou quiere la incorporación de Pogba, al que ya pretendió para el Real Madrid, Dembélé, que también queda libre, y del central del Sevilla Koundé. Así lo desveló en primicia Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Zidane puede ir al PSG porque el emir de Qatar, que es el que manda, ha dicho que quiere, por encima de todas las cosas. Pese a que Luis Campos quiere a Galtier, del Niza, el ex del Real Madrid es el favorito. Zidane pedirá a tres jugadores al PSG. Uno es Dembélé, otro Pogba y el tercero es Koundé».

Aunque el fichaje de Zidane por el PSG aún no está cerrado a falta de algunos flecos, el ex técnico del Real Madrid ya ha elaborado su particular lista de la compra para Al-Khelaifi. Zizou considera prioritarios los fichajes de un futbolista por línea para reforzar la descompensada plantilla del PSG: un central, un mediocentro y un extremo.

Además, en los tres casos Zidane ha pedido jugadores franceses, no sólo porque es el mercado que mejor conoce, sino también porque ese perfil de futbolista puede ayudar al PSG a ser considerado el equipo de Francia y la base de la que se nutrirá la selección francesa en el año del Mundial de Qatar.

Su obsesión por Pogba

Su primera petición, igual que ocurrió cuando tomó las riendas del Real Madrid, ha sido el fichaje de Paul Pogba. A diferencia de aquel 2016, el centrocampista francés es agente libre tras acabar su contrato con el Manchester United. Pogba tenía apalabrada su vuelta a la Juventus, pero la llegada de Zizou a París, unida a una suculenta oferta económica, puede hacerle cambiar de planes.

El segundo fichaje es el del extremo del Barcelona Ousmane Dembélé, que también llegaría al PSG con la carta de libertad debajo del brazo. Amigo íntimo de Mbappé y compañero en la selección, Dembélé vendría a reforzar el ataque parisino donde Neymar no tiene garantizada su continuidad de cara a la próxima temporada.

Y el tercer objetivo de Zidane es el central del Sevilla Jules Koundé a quien ya seguía en sus tiempos de entrenador del Real Madrid. El club hispalense, que ya ha vendido a Diego Carlos a la Premier, estaría dispuesto a dejar salir al central francés siempre que el PSG ponga al menos 60 millones encima de la mesa. Koundé también tiene una oferta del Chelsea para salir de Nervión.