Aunque probablemente Neymar tuviera muchas ganas de dar por finalizada la temporada futbolística para comenzar las vacaciones, lo cierto es que podrían no haber salido según lo esperado. Hace unas horas ha podido saberse que el futbolista del Paris Saint-Germain ha sufrido un susto totalmente inesperado que habría dado un giro de 180 grados a su retiro paradisíaco en Barbados.

Al parecer, el avión privado del brasileño se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia justo unos minutos después de haber despegado de la isla caribeña con destino directo hacia la tierra natal del jugador. Y aunque aún no se sabe si el delantero viajaba dentro del jet o no, no cabe duda de que la noticia ha supuesto un verdadero sobresalto tanto para él como para su entorno, teniendo la aeronave que aterrizar de forma segura en el noreste de Brasil antes de seguir su curso según lo previsto.

El diario británico The Sun ha sido el encargado de desvelar estos datos, los cuales han hecho saltar las alarmas de los fans de la estrella futbolística en todos los rincones del planeta y en cuestión de instantes, más aún teniendo en cuenta que, antes de tener lugar este percance, era el propio Neymar quien compartía una tierna instantánea en sus stories de Instagram en la que aparecía él junto a su hermana Rafaella en una pista junto a un avión. Por si fuera poco, y unos minutos más tarde, el exjugador del FC Barcelona subía una imagen que había fotografiado desde el interior de un avión, en la cual se puede apreciar cómo la familia dejaba atrás el idílico paisaje de Miami para poner fin a unas vacaciones de ensueño por los Estados Unidos.

Unas vacaciones marcadas por el amor

Aunque hace casi un mes desde que Neymar comenzó sus vacaciones de manera oficial, se vio obligado a interrumpir este descanso para jugar con su selección, retomando este momento de relax dos semanas después, pudiendo así disfrutar de la compañía de algunos de sus más allegados, y de su novia. Esta no es otra que Bruna Biancardi, con quien derrochó complicidad y gestos de cariño durante una pool party en Miami, Florida, donde también estuvieron rodeados de algunos amigos del futbolista.

Durante su estancia en la piscina del Fontaneabluea Resort de Miami Beach, el deportista dedicó un sinfín de muestras de amor a su novia, dejando entrever que están en uno de los momentos más bonitos y mágicos de su relación. De esta manera, Neymar también ha cerrado definitivamente la puerta a su historia con Bruna Marquezine, con quien vivió un romance intermitente durante la última década por el que habrían decidido poner tierra de por medio de manera definitiva. Ahora, parece que el futbolista del PSG solo tiene ojos para esta joven empresaria y experta en moda, esfera en la que se formó en la Universidade Anhemi Morumbí con buenos resultados y el único objetivo de ser dueña de la marca de ropa Long Island.