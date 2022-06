El plan más relajante de Neymar en Miami: una ‘pool party’ junto a su nueva ilusión

La temporada futbolística ha llegado a su fin, razón por la que muchos jugadores han aprovechado para protagonizar una escapada vacacional antes de volver a la rutina. Algunos de ellos han optado por compartir su tiempo libre con amigos, mientras que otros han preferido dar rienda suelta al amor que sienten por sus parejas. Este es el caso de Neymar Jr. El delantero del Paris Saint-Germain dio el pistoletazo de salida a sus vacaciones hace dos semanas. Un parón que interrumpió para jugar con su selección y que ha retomado hace tan solo dos días con el objetivo de disfrutar de su novia.

Fue durante el pasado miércoles cuando el brasileño fue captado por los medios de comunicación mientras se divertía en una pool party en Miami, Florida, en compañía de sus más allegados, entre los que también estaba la chica que ha conquistado su corazón. Esta no es otra que Bruna Biancardi, con quien derrochó en todo momento complicidad y gestos de cariño, dejando entrever que están en uno de los momentos más bonitos y mágicos de su relación.

Durante su estancia en la piscina del Fontaneabluea Resort de Miami Beach, el exjugador del FC Barcelona dedicó un sinfín de muestras de amor a su novia. Ataviado con un outfit total black, una gorra a tono y unas gafas de sol, Neymar Jr. dejaba a la vista sus tatuajes mientras pasaba su brazo por encima de los hombros de Bruna, que, por su parte, lucía un bikini negro debajo de una camisa abierta. Una elección que permitía ver su esbelta figura, fruto del ejercicio y la nutrición que lleva a cabo por su profesión como influencer.

Pese a que el futbolista había vivido un romance intermitente con Bruna Marquezine durante la última década, lo cierto es que esta vez parece ser la vencida y podría haber puesto tierra de por medio de manera definitiva con la actriz, habiendo dado una oportunidad durante el pasado año a esta joven empresaria y experta en moda, esfera en la que se formó en la Universidade Anhemi Morumbí para ser dueña de la marca de ropa Long Island. No obstante, ambos prefieren mantener en un segundo plano su amor en el universo 2.0, no habiéndose hecho eco de la compañía del otro durante estas vacaciones en plataformas como Instagram. De hecho, el deportista ha compartido a través de sus stories una serie de instantáneas y vídeos que demuestran que está pasándolo muy bien junto a sus amigos y que, de momento, no quiere compartir imágenes de su nueva ilusión.

Para saber cuándo comenzó la historia de amor de Neymar Jr. y Biancardi hace falta viajar en el tiempo hasta mediados del 2021. Durante el verano del pasado año, la novedosa pareja fue vista por primera vez de manera pública a bordo de un lujoso yate en Ibiza, para posteriormente dejarse fotografiar en las gradas del Parque de los Príncipes. No obstante, hasta final de año no quisieron confirmar su romance, concretamente cuando se desveló que Bruna pasó la Navidad con la familia del también brasileño.