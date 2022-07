Cristiano Ronaldo, ‘preso’ en el Manchester United

A sus 37 años, Cristiano Ronaldo busca una salida del Manchester United que le permita una nueva oportunidad para ganar la Champions. Tiene contrato hasta 2023 y quiere salir de Old Trafford, pero no tiene ninguna oferta firme sobre la mesa, tal como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito.

Cristiano Ronaldo está preso en el Manchester United. Con un año más de contrato y un salario de 30 millones netos por temporada, CR7 no encuentra un club en el que emprender su último intento para ganar la Champions con tres clubes distintos, a pesar de que el crack luso está dispuesto a rebajarse considerablemente el sueldo. Cristiano no quiere seguir en Old Trafford y así se lo ha comunicado ya a los dirigentes del United tal como publicó The Times el pasado sábado.

A estas alturas de su carrera futbolística (y empresarial) Cristiano Ronaldo no se mueve por dinero sino por ambición. En su regreso a Old Trafford el pasado verano pesó más lo sentimental que lo deportivo y no ha salido nada bien. Eliminado de la Champions en octavos por el Atlético de Madrid y fuera de los cuatro primeros de la Premier, CR7 ve cómo de seguir en los red devils no jugaría por primera vez en muchísimos años la primera competición continental.

Sin ofertas por CR7

Y eso para un jugador con la ambición de Cristiano Ronaldo es algo muy difícil de llevar. Más aún en un año con el Mundial de Qatar como la cita que marcará la temporada aunque sea en el ecuador. Pero CR7, a día de hoy, no tiene ofertas para salir del Manchester United tal como avanzó Eduardo Inda en El Chiringuito.

«Cristiano Ronaldo tiene un problema es que no jugará la Champions y se quiere ir del United, pero no llega ninguna oferta por él. No hay ningún club en Europa que le pueda pagar su sueldo y sólo podría ir al PSG si se hiciera un canje con Neymar», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Sin salida en España donde el Real Madrid descartó su regreso ya el verano pasado, ni en Italia, ni en Alemania, a Cristiano Ronaldo sólo le queda la opción de cambiar de club en la Premier, que siempre es complicado porque el United no lo pondría fácil, o del trueque por Neymar con el PSG, que depende de demasiados actores: Cristiano, Neymar, los técnicos de ambos clubes y, por supuesto, Mbappé.