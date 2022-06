Eduardo Inda visitó, como cada lunes, el plató de El Chiringuito de Jugones, programa que presenta Josep Pedrerol y en el que el director de OKDIARIO tiene su sección semanal de exclusivas. Allí desveló en primicia que Cristiano Ronaldo está fuera del Manchester United, pero que el astro portugués no tiene ninguna oferta firme para abandonar Old Trafford.

«Cristiano Ronaldo tiene un problema es que no jugará la Champions y se quiere ir del United, pero no llega ninguna oferta por él. No hay ningún club en Europa que le pueda pagar su sueldo y sólo podría ir al PSG si se hiciera un canje con Neymar», comenzó explicando en exclusiva Eduardo Inda. «Cobra mucho para la edad que tiene. 37 años y 30 millones no es poca cosa», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de los contertulios del programa que se emite en Mega.

La etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United ha llegado a su fin. El crack luso regresó al Teatro de los Sueños el curso pasado para tener un reencuentro idílico con el equipo en el que consiguió su primer Balón de Oro y su primera Champions League, pero no pudo ser. La temporada no ha sido nada buena para los red devils, quedando fuera de la próxima edición de la Liga de Campeones, por lo que el ex del Real Madrid ha decidido abandonar la entidad.

Desde que concluyó la temporada ya han salido varios rumores sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. Mourinho le quiere reclutar para la Roma, el Chelsea se ha interesado en él, también el PSG o el Bayern valorarían su llegada, pero lo cierto es que ninguno de estos equipos ni ningún otro club le ha hecho una propuesta formal al futbolista portugués que tiene las horas contadas en el Manchester United.