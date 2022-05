El mundo del fútbol está lleno de historias curiosas, y una de ellas es la que ha salido a la luz estos días en Inglaterra. El protagonista se llama Ramon Calliste, un ex jugador del Manchester United y del Liverpool que pasó de ser una gran promesa del deporte rey a ganarse la vida con algo que nada tiene que ver con el balón.

Calliste aparentemente tenía el mundo a sus pies como un talentoso futbolista. Le llegaron a llamar el nuevo Ryan Giggs y brilló en el equipo juvenil del Manchester United, llegando a entrenar habitualmente con las estrellas de aquel equipo, entre las que estaban Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. Pero todo se torció en el año 2006 con una horrible lesión en el tobillo que le obligó a retirarse mucho antes de lo esperado.

Pero el de Cardiff supo reinventarse. En 2013 lanzó su propio negocio vendiendo relojes de alta gama por más de 200.000 euros la unidad, y hoy en día Calliste vive una vida de ensueño en Dubái con su impresionante tienda de joyería y accesorios. Su Global Boutique en South Molton Street es el lugar ideal para artículos como relojes Rolex o bolsos Hermes, un negocio que le apasiona.

«Los relojes siempre fueron una pasión para mí. Aprendí el oficio con bastante rapidez, me obsesioné con las referencias de Rolex y, afortunadamente, el negocio ha crecido desde entonces. Recientemente lanzamos una tienda de lujo de muy alta gama en Mayfair, y me complace decir que está yendo muy bien. Vendemos relojes, joyas hermosas y tenemos una cierta cantidad de accesorios, incluidos los bolsos Hermes, que es algo que ampliaremos porque se están vendiendo muy bien», dice a The Sun.

La empresa de Ramon Calliste gana aproximadamente 5 millones de libras esterlinas al año, más de lo que podría haber ganado como futbolista profesional aunque hubiera llegado a la élite, algo que finalmente no consiguió por esa lesión en el tobillo pese a haber pasado por las canteras del United y el Liverpoo.