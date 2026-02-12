Las Skechers que recomiendan los podólogos para las mujeres de +50 años: es como caminar entre nubes

Encontrar un calzado cómodo a partir de los 50 años no es solo una cuestión de gusto, sino también de salud. Con el paso del tiempo, los pies cambian, pierden parte de su amortiguación natural, aparecen molestias en el talón o el arco y cualquier zapato inadecuado puede acabar provocando dolor en rodillas, caderas o espalda. Por eso, cada vez más mujeres buscan recomendaciones basadas no solo en la moda, sino también en la opinión de especialistas. En esas, algunos modelos de Skechers se han ganado la confianza de podólogos y usuarias, y entre ellos destacan las Skechers Slip-Ins On The Go Flex – Camellia, un diseño pensado para caminar con comodidad y reducir el cansancio del día a día.

Los podólogos suelen insistir en que a partir de cierta edad el calzado debe ofrecer una buena amortiguación, estabilidad y una pisada suave que no castigue las articulaciones. Las Skechers Slip-Ins On The Go Flex – Camellia responden a estas necesidades gracias a una suela ligera que absorbe bien el impacto al caminar y a una plantilla acolchada que se adapta a la forma del pie. Este tipo de apoyo resulta especialmente útil para mujeres que pasan muchas horas de pie, que salen a caminar a diario o que simplemente quieren llegar al final del día sin esa sensación de pies cargados y doloridos. Además, el tejido elástico del empeine ayuda a que el zapato se ajuste sin oprimir, algo clave para quienes sufren hinchazón o sensibilidad en determinadas zonas.

Uno de los aspectos que más valoran tanto especialistas como usuarias es la facilidad para calzarse. El sistema Slip-Ins permite ponerse las zapatillas sin agacharse ni usar las manos, un detalle que cobra importancia cuando hay problemas de movilidad, rigidez en la espalda o molestias en las manos. Aunque pueda parecer algo secundario, este tipo de diseño facilita la rutina diaria y evita gestos incómodos que con el tiempo pueden resultar molestos.

Las Skechers para mayores de 50 años

Desde el punto de vista de la salud del pie, la amortiguación juega un papel clave. Con los años, la grasa natural de la planta del pie se va reduciendo, lo que hace que cada paso se sienta más duro. La tecnología de amortiguación de este modelo ayuda a suavizar la pisada y a repartir mejor la presión, especialmente en zonas delicadas como el talón o el antepié. Esto puede marcar la diferencia para mujeres que sufren molestias habituales como fascitis plantar, sobrecargas o dolor general al caminar.

Además de su comodidad y el hecho de estar recomendadas por podólgoos, otro de los aspectos que está llamando la atención es su precio actual. Habitualmente alrededor de 80 euros, ahora las Skechers Slip-Ins On The Go Flex – Camellia se encuentran rebajadas a 55,99 euros, una rebaja considerable que puede hacer más accesible la decisión de probar un modelo recomendado por expertos en la salud del pie. Para muchas mujeres de más de 50 años, el hecho de poder adquirir un calzado cómodo y de calidad con este tipo de descuentos es un aliciente más para comprar este modelo.