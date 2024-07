Simeone ya tiene al 9 que quería: el fichaje de Dovbyk, hecho

Simeone ya tiene al 9 que quería: el Atlético y el Girona ya han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del delantero centro ucraniano Artem Dovbyk por 35 millones de euros más otros cinco en variantes. El jugador firmará contrato por las cuatro próximas temporadas. OKDIARIO ya adelantó el interés rojiblanco por Dobvyk el pasado 11 de abril y desde entonces nunca ha variado la hoja de ruta. Él era el objetivo y se ha conseguido, a falta tan sólo del anuncio oficial que, al igual que el de Le Normand, deberían producirse esta misma semana.

La prioridad absoluta del Atlético en el mercado era Artem Dovbyk, de cuyo rendimiento está seguro. Tenía prisa porque era consciente de que había otros equipos detrás más poderosos económicamente que están en condiciones de mejorar sensiblemente su oferta. El jugador quería seguir en España, pero es un profesional y sabe que está ante el momento clave de su carrera deportiva. El Girona no bajaba de los 40 millones de su cláusula y al final la va a conseguir, ya que recibirá 35 millones fijos y otros cinco condicionados a bonus aparentemente sencillos.

Las características del ucraniano tienen seducido a Simeone, que no sólo aprecia en el delantero su facilidad goleadora, que le ha llevado a ser pichichi de la Liga con 24 tantos, sino su enorme fortaleza física, que le permite pelear con ventaja con las defensas, y también su velocidad, una cualidad inusual en un jugador de su corpulencia. Tras la salida de Morata Dovbyk será el propietario del dorsal número 9 y sobre él recaerá la responsabilidad de un ataque del que se espera mucho.

Al final, como también adelantó OKDIARIO, el Atlético se habrá gastado más de 70 millones en Le N0rmand y Dovbyk, los dos jugadores sobre los que se edificará el proyecto de la próxima temporada, aunque no serán los únicos en llegar. Faltan por lo menos otro central -no está descartado el regreso de Mario Hermoso-, otro delantero -si no se queda Samu Omorodion- y sobre todo un medio centro defensivo. Además, sobre la mesa está la operación de fichaje del lateral de Osasuna Areso para que compita con un Nahuel Molina que ya ha empezado a perder la confianza del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, que en los partidos decisivos de la Copa América se decantó por Montiel.