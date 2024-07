Oficial: Álvaro Morata deja el Atlético y ficha por el Milan

Álvaro Morata ya es nuevo jugador del AC Milan. El club italiano ha anunciado la llegada del delantero español para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, tras su etapa en el Atlético de Madrid. El capitán de España comenzará así una nueva aventura dos años después de abandonar la Juventus. Allí vivió las mejores temporadas de su carrera y confía en recuperar la sonrisa en el conjunto rossonero tras varias campañas complicadas en el club rojiblanco.

«El AC Milan se complace en anunciar que ha adquirido de forma definitiva los servicios deportivos del futbolista Álvaro Morata, procedente del Club Atlético de Madrid. Capitán de la selección española, con la que acaba de proclamarse campeón de Europa, Morata ha firmado con el club rossonero hasta el 30 de junio de 2028 con opción a un año más», detalló el siete veces campeón continental.

De este modo, el delantero madrileño, que en octubre cumplirá 32 años, pone fin a su etapa en el club colchonero, al que llegó en el mercado invernal de la 2018-2019 desde el Chelsea inglés y donde estuvo esa media campaña y la siguiente 2019-2020. Ese verano de 2020 puso rumbo a Italia para volver a una Juventus donde ya había jugado y donde estuvo hasta 2022 donde retornó al Atlético del que se marcha ahora tras disputar 154 partidos, con 58 goles y 14 asistencias.

