El Atlético anunciará esta próxima semana el fichaje de Le Normand

Robin Le Normand será el primero. El Atlético tiene previsto hacer oficial en el transcurso de esta próxima semana el fichaje del defensor, campeón de Europa con la selección española. El traspaso costará alrededor de 30 millones de euros que se pueden incrementar hasta los 34 en función de determinadas variables. El francés ocupará la plaza que dejará vacante Stefan Savic, que en los próximos días abandonará la plantilla rojiblanca, tal y como adelantó OKDIARIO.

El Atlético valora muchísimo la predisposición que ha mostrado desde el primer momento el jugador, que hace ya varias semanas que dio el sí. Le Normand llegará al Metropolitano con 27 años (cumple 28 en noviembre), en la cima de su carrera, y con Simeone convencido de que con él el equipo va a recuperar la fortaleza defensiva que tanto ha echado de menos en las últimas temporadas. El francés apura sus vacaciones en Ibiza mientras espera que se produzca la llamada definitiva para convocarle a la firma de us nuevo contrato.

Con la llegada de Le Normand no se cierra la defensa, pero sí que se cubre la posición de central diestro que tantos quebraderos de cabeza causó la pasada temporada. El ex de la Real Sociedad competirá por un puesto con Azpilicueta, mientras que Giménez y Witsel pelearán por la titularidad en el centro. Queda ahora una plaza por cubrir en la banda izquierda, donde por ahora sólo está el mozambiqueño Reinildo, cuya continuidad además no es segura. Por aquí puede haber sorpresas porque el club maneja muchas alternativas, entre ellas el regreso de Mario Hermoso, que sigue sin equipo. La continuidad del madrileño no está descartada, aunque para eso el jugador debería aceptar una oferta a la que dijo que no en su día convencido de que le llegarían otras mejores.

Le Normand será el primero, pero ni mucho menos el último. El verano será movido porque se espera que además lleguen un portero para sustituir a Moldovan, un medio centro y uno o dos delanteros en función de lo que pase con Samu Omorodion. Eso, sin contar la situación del costado izquierdo de la defensa, donde mínimo habrá un fichaje más.

Al Atlético le está costando abrir el melón y la afición está empezando a impacientarse, pero los tiempos están medidos la dirección deportiva tiene más o menos claros sus objetivos, con el ucraniano Dobvyk a la cabeza de los aspirantes a sustituir a Morata, tal y como también adelantó OKDIARIO. A menos de un mes para que arranque la Liga toca ponerse el mono de trabajo porque la primera jornada será ya exigente, con la visita al campo del Villarreal prevista para el 19 de agosto.