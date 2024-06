Samu Omorodion cambia de representante y siembra dudas

Samu Omorodion ha cambiado de representante de manera sorprendente y de momento lo que ha conseguido es sembrar dudas sobre su futuro, que no se decidirá hasta después de los Juegos Olímpicos, aunque de momento el Atlético ya ha rechazado ofertas por él de Inglaterra y de Alemania. Omorodion ha cortado con Enrique Rosado, de Niágara Sur, para marcharse «con una persona de confianza de mi familia». No ha dado más pistas el delantero melillense. Niágara Sur lleva a jugadores como Rodri,Raúl Guti, Campaña o Curro Sánchez.

Queridos seguidores, quiero compartir con vosotros una decisión importante: desde el 29 de mayo, he terminado mi relación con mi representante debido a diferencias significativas. A partir de ahora, mi carrera estará en manos de una persona de confianza de mi familia. Agradezco… pic.twitter.com/lpwM0BIMLY

El jugador dice en el comunicado que colgó en su perfil personal en X que la ruptura se produjo «debido a diferencias significativas», lo que parece indicar que no está de acuerdo con respecto a alguna decisión sobre su futuro. De lo que se trata aquí es de saber si esas diferencias son porque él quería quedarse en el Atlético la próxima temporada y su representante apostaba porque saliera…o quizás justo al revés.

Lo que es estrictamente cierto es que ya ha habido importantes ofertas por él que el Atlético no ha querido atender, y que estaban en torno a 30 millones de euros. El club considera que la proyección del jugador, que acaba de cumplir 20 años, va a ir a mucho más. De momento su valoración en Transfermarkt es de 35 millones de euros, una cifra que excede a la de cualquier futbolista de la actual plantilla rojiblanca, que tiene en el podio de De Paul, Llorente y Lino con 30 millones de euros. Oblak está en 28 y Griezmann en 25.

Samu Omorodion se incorporará a la plantilla del Atlético y Simeone decidirá su futuro, aunque no podrá llevar a cabo la pretemporada con el resto de la plantilla porque se irá a jugar la Olimpiada con la selección española. El plan original era que los delanteros para el próximo curso fueran Dobvyk y Omorodion, pero el ucraniano aún no está fichado y el melillense no acabó bien la Liga, perdiendo el puesto de titular en el Alavés, y será el criterio del Cholo el que incline la balanza hacia una nueva cesión, hacia su permanencia o…hacia una venta. Todo puede pasar.