Marlaska fuerza a los policías de la seguridad de los Reyes en Mallorca a adelantar 900 € en dietas

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha forzado a 10 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia que el pasado mes de junio fueron desplegados a Mallorca para cubrir la seguridad de la Casa Real a adelantar 900 euros de su bolsillo para su manutención.

Se trata de los policías que saltaron a primera plana este verano porque se quedaron sin alojamiento, sin una alternativa de alojamiento ni instrucciones claras por parte de sus superiores.

Además, pese a que Interior «les aseguró que les pagaría las dietas inmediatamente a su regreso a Valencia ya han transcurrido 10 días de su vuelta y siguen sin recibir el ingreso», según denuncia en OKDIARIO el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, que reclama «una solución urgente ante esta nueva muestra de falta de respeto y desprecio hacia estos profesionales».

Más aún, aparte del agujero que les ha provocado en la cuenta tener que hacer este adelanto, de esa cantidad van a perder sí o sí 357 euros de lo apoquinado en hotel, ya que las dietas sólo les cubren 540 euros. Como el hotel les ha supuesto 100 euros al día e Interior sólo les abona 48,92 euros, los agentes pierden los otros 51,08.

Fuentes de la Policía Nacional declaran a OKDIARIO que la práctica habitual en la Jefatura de Valencia es que los agentes presenten en bloque las facturas de sus dietas y una vez presentadas se tramita el abono. Afirman que en este caso si no se ha procedido todavía al pago es porque «aún falta un agente por presentarlas».

Sin embargo, desde Jupol precisan que «los policías que fueron acogidos por un hotelero al quedar en la calle ante el abandono de la Dirección General de la Policía, no podían presentar factura alguna porque el empresario de buena fe les dijo que quedaba pendiente de pago hasta que la Policía les ingresara a ellos el dinero para que no tuvieran que adelantarlo de su bolsillo, cosa que al final tuvieron que hacer porque no se les ha abonado todavía».

«Estos agentes alegan que no podían presentar la factura del hotel por este motivo, por lo que es indecente que se trate de culpabilizarlos por no presentarla cuando tienen las debidas explicaciones y esta situación ha sido provocada por su abandono», señala a este diario.

Asimismo, Jupol indica que el grupo que había sido comisionado a este mismo servicio del 13 al 26 de junio sigue sin cobrar, pese a haber presentado las facturas, por lo que se pregunta que «aquí cuál es la excusa».

El caso, al detalle

Estos agentes tuvieron que estar 18 días en Mallorca, del 26 de junio al 14 de julio, para reforzar el dispositivo de seguridad de verano, especialmente en servicios relacionados con la seguridad de la Casa Real y el Palacio de Marivent.

La Dirección General de la Policía les adelantó dinero para dietas, pero, según Jupol, «sólo les llegó para 11 días, hasta el 7 de julio», por lo que los agentes se vieron obligados a cubrir con su propio dinero la semana restante.

Y asciende, al menos, a 897,47 euros: 700 por el hotel a 100 euros la noche y 197,47 por la comida de ceñirse sólo a los 28,21 euros estipulados por Interior para la manutención.

Para Jupol, la promesa hecha por la Dirección General a estos agentes de que las dietas serían abonadas al finalizar la comisión de servicio «no fue más que una maniobra para intentar salvar la imagen del Ministerio» ante la denuncia del sindicato de que se habían quedado en la calle «por la falta de previsión de Marlaska y la falta de dinero en las cajas pagadoras».

Dietas obsoletas

Como ha informado OKDIARIO, a la escala básica de la Policía Nacional y a la escala de cabos y guardias les corresponde sólo 77,13 euros al día en territorio nacional para comer y dormir, debido a que el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio lleva 20 años sin actualizarse.

Una situación que provoca que dicha cantidad sea del todo insuficiente para los agentes por el coste de la vida actual y por lo general, según Jupol, siempre pierden dinero, ya que lo que se paga es «tan mísero» que no les llega con ello para desayunar, comer, cenar y el hospedaje.

A ello se une la falta de dinero en las cajas pagadoras para adelantarles el 80% de las dietas que les corresponde, por lo que los policías han de poner de su bolsillo estas cantidades, como ha ocurrido también en la cumbre de la ONU en Sevilla, y luego tardan en recuperarlas alrededor de unos dos meses de media

Deja a cientos de agentes sin vacaciones

Así las cosas, el Ministerio del Interior ha dejado este verano a «cientos de policías nacionales» sin vacaciones al deberles unos 1.000 euros de media en dietas, una pella que llega hasta los 4.000 euros en el caso de los agentes que tienen que viajar al extranjero para escoltar a deportados, según los datos a los que ha tenido acceso este diario a través de Jupol.

En el caso de la Guardia Civil, los agentes están renunciando a comisiones de servicio voluntarias con carácter indemnizable, aunque les interesen, por no tener que pagar por trabajar. Se da también el caso de que en algunas de ellas, como anuncian las bases, la Benemérita sólo paga el 80% de esa cantidad.

Desorganización y «negligencia»

Jupol reclama al ministro Fernando Grande-Marlaska que establezca un protocolo «transparente, ágil y garantista» para el pago de dietas a los policías en comisión de servicio, evitando así que los agentes sigan siendo víctimas de la «desorganización y negligencia administrativa».

«Desde este sindicato no vamos a permitir más abusos ni engaños. Los policías nacionales merecen respeto, condiciones dignas y el cumplimiento de sus derechos económicos», concluye.