Sale a la luz el motivo por el que Anita Williams no ha sufrido efecto rebote tras ‘Supervivientes’

Mientras muchos de sus compañeros se enfrentan ahora a las consecuencias físicas tras su paso por Supervivientes, Anita Williams ha logrado mantener un estado físico muy similar al que tenía al aterrizar en Honduras. Su caso ha desconcertado a buena parte del público que sigue de cerca el devenir de los concursantes, ya que no ha experimentado el llamado efecto rebote que sí ha afectado a otros rostros del programa. La explicación no tiene nada que ver con genética privilegiada ni con métodos milagrosos, sino con un detalle personal que ella misma ha compartido. Un comentario breve que ha arrojado luz sobre el proceso que ha vivido desde su salida del concurso más extremo de Telecinco.

Tal y como contamos en OKDIARIO, Borja González, ganador del concurso, ha sido uno de los ejemplos más claros de este cambio brusco. Durante su aventura en Cayos Cochinos perdió 13 kilos, pero en cuestión de semanas tras su vuelta ha sumado 17 a la báscula. Un fenómeno que responde, según los expertos, a la ansiedad alimentaria, la recuperación acelerada y la necesidad del cuerpo de compensar el déficit extremo sufrido en la isla.

Otros concursantes como Montoya también han reconocido que están atravesando una fase complicada de adaptación física. En cambio, Anita Williams ha vivido un camino completamente distinto, ya que, mientras otros adelgazaban durante el reality, ella fue engordando poco a poco.

Ese dato generó muchas preguntas entre sus seguidores, especialmente después de que la ex concursante comenzara a mostrarse activa en redes sociales, compartiendo reflexiones y respondiendo dudas de quienes siguen su trayectoria. Una de esas preguntas, formulada por un fan, fue clara: «¿Te ha pillado el famoso efecto rebote desde que volviste de Supervivientes?». Anita no esquivó el asunto y respondió con una confesión que ha dado la vuelta a las redes.

Anita Williams responde a la gran pregunta

Anita ha explicado que el motivo de su situación tiene que ver con la época previa a su entrada en el reality, cuando atravesaba un momento muy complicado a nivel emocional. «Os vais a reír con esta respuesta. A mí el efecto rebote, sinceramente, me pilló dentro porque yo antes de entrar en Supervivientes no comía», comentó en un vídeo compartido en su perfil oficial.

Todo ocurrió durante la emisión de La isla de las tentaciones, programa que grabó tiempo antes y que se emitía mientras ella ya se preparaba para su nueva aventura televisiva. El hecho de revivir esa experiencia en pantalla, al mismo tiempo que su relación con Montoya se volvía foco de debate público, tuvo consecuencias directas en su salud. Anita aseguró que cuando está mal emocionalmente, se le corta el hambre.

Durante esa etapa, su alimentación era tan escasa que ha reconocido haberse limitado a un batido de proteínas al día y, en el mejor de los casos, a una sola pieza de fruta. Un patrón alimenticio preocupante que afectó directamente a su metabolismo y que explica por qué su cuerpo reaccionó con un aumento de peso al llegar a Honduras.

La tripa hinchada de Anita Williams

Pasar de no comer prácticamente nada a ingerir, al menos, arroz, pescado o latas, como se hace en la isla, fue suficiente para provocar una hinchazón inesperada. «Entonces, de no comer nada a, aunque sea, comer arroz, pescado y lata, me hinché», aseguró la cuarta finalista de Supervivientes. Además, durante su participación en el reality sufrió una infección estomacal que complicó aún más su estado físico, aunque actualmente se encuentra recuperada. Este problema gástrico, que llegó en plena aventura televisiva, no solo dificultó su día a día como concursante, sino que también influyó en su sistema digestivo. Aunque no dio detalles clínicos, sí dejó claro que fue una etapa difícil y que ha sido necesaria cierta vigilancia médica posterior.

Cuando volvió, lejos de seguir ganando peso, Anita ha comenzado a adelgazar. Un proceso que, según sus propias palabras, le preocupa, ya que siente que está perdiendo más de lo necesario. Por ese motivo ha tomado la decisión de recurrir a una dieta guiada por profesionales para estabilizar su cuerpo. «Yo ahora estoy adelgazando bastante. Sí es verdad que la próxima semana empiezo con la dieta porque ya me estoy rayando con el tema de adelgazar», ha explicado.

Las consecuencias de Supervivientes

Anita Williams no ha querido dramatizar su situación, pero sí ha sido muy consciente de que su cuerpo aún está en fase de reajuste. Después de vivir un desequilibrio nutricional tan prolongado, primero por el desorden emocional y luego por el ritmo de vida en Honduras, necesita recuperar la normalidad.

Su ejemplo demuestra que el efecto rebote no tiene una única forma y que los cuerpos reaccionan de maneras muy diferentes según el punto de partida. En su caso, lo que ha vivido dentro del programa ha sido más bien una compensación orgánica. Como vemos, el precio para estar en Supervivientes es fuerte, por eso nos preguntamos: ¿Merece a pena?