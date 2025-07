Desolador final de Tour de Francia para Carlos Rodríguez: fractura de pelvis y fin a la temporada

Carlos Rodríguez ha vivido un triste final en el Tour de Francia tras tener que abandonar por lesión. A escasos días de llegar a París, el ciclista español del INEOS Grenadiers ha sufrido una fractura en la pelvis tras verse involucrado en la caída que hubo en los instantes finales de la decimoséptima etapa disputada el pasado miércoles. El equipo británico confirmó en un comunicado que el granadino no tomará la salida de la decimoctava etapa de la ronda gala.

«Las exploraciones del hospital confirmaron una fractura de pelvis. Carlos Rodríguez se encuentra bien de ánimo y permanece bajo la estrecha supervisión de nuestro equipo médico. Ahora regresará a casa para centrarse en la recuperación y el proceso de rehabilitación», apunta la nota publicada por el INEOS Grenadiers en su cuenta de X, antes Twitter.

El español se fue al suelo en dos ocasiones durante la última etapa. Primero se cayó a 50 km de meta, pero se levantó y continuó, y la segunda fue a un km del final tras verse envuelto en la caída múltiple bastante dura que se produjo en el sprint final. También se levantó y consiguió cruzar la línea de meta, pero esta mañana su equipo ha informado de que no podrá tomar la salida de la decimoctava etapa.

Carlos Rodríguez will regrettably not take the start of stage 18 today following his crash in the final moments of yesterday’s stage.

Hospital scans have confirmed a fracture of the pelvis. Carlos is in good spirits and remains under the close supervision of our medical team.… pic.twitter.com/IDZMYude0z

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 24, 2025