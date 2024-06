A punto Robin Le Normand, complicaciones con Artem Dobvyk

Le Normand está a punto de caramelo, pero con Dobvyk sigue habiendo complicaciones. Real Sociedad y Atlético están casi de acuerdo ya en las cifras de traspaso del central francés, que se moverán en torno a los 35 millones de euros, mientras que el Girona se muestra inamovible en su postura por el delantero ucraniano, por quien sigue remitiéndose a la cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

Al final, tal y como adelantó OKDIARIO, el Atlético se verá obligado a invertir 70 millones de euros en los fichajes de Le Normand y Dobvyk, lo que comprometerá seriamente la cantidad que le quedará luego para reforzar otras posiciones, como el medio centro. Si se paga la cláusula de 40 millones por el ucraniano la operación superará los 75, aunque esta cantidad se aminorará con el traspaso de Javi Galán a la Real Sociedad, en una operación que se orquestará por separado.

El francés Le Normand será el primero en caer y de hecho es bastante probable que se anuncie durante lo que queda de semana si se cierran los pequeños flecos que quedan aún pendientes. El internacional español, que está al 100×100 concentrado ante el debut mañana de la selección de Luis de la Fuente ante Croacia, ya tiene desde hace días un acuerdo total con el Atlético, por el que firmará contrato por cuatro temporadas con opción a una quinta.

Simeone ve en el francés al jugador jerárquico e intimidante que tanto ha echado de menos en defensa durante esta pasada temporada. Le Normand competirá en una línea de la que también forman parte Azpilicueta, Witsel y Giménez, y en la que faltan aún elementos. No está claro el futuro del mozambiqueño Reinildo Mandava y el Atlético sigue esperando que Mario Hermoso acepte la última oferta que se le ha trasladado. El lateral de Las Palmas Sergio Cardona, que acaba contrato, es otra de las opciones que se están barajando, como también adelantó OKDIARIO.

En cuanto a Dobvyk, es también el delantero que anhela el Cholo, que está prendado por las condiciones del ucraniano, máximo goleador de la Liga española esta pasada temporada. Dobvyk no sólo es poderoso físicamente, capaz de situarse como único atacante, sino que destaca también por su rapidez, una cualidad que difícilmente se encuentra en un delantero de su corpulencia.

Su fichaje, sin embargo, está mucho más retrasado que el de Le Normand porque la postura del Girona está siendo durísima y el Atlético, que le ha ofrecido diferentes alternativas, no quiere pagar los 40 millones de la cláusula del jugador, aunque seguramente no tendrá más remedio que hacerlo si no quiere perder al delantero, al que siguen también equipos de Inglaterra o Italia. El Nápoles, por ejemplo, lleva tiempo tras él y en el Metropolitano temen que sí llegue a la cifra que pide el Girona.