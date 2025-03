Simeone: «¿Hablar del árbitro por la expulsión a Correa? Pienso que debimos jugar mejor»

El Atlético se hundió en el Coliseum. Después de encontrarse con un penalti fortuito de Alderete, Correa fue expulsado por un plantillazo y ahí empezó el principio del fin rojiblanco. Arambarri dobló el castigo marcando en la jugada inmediata y a los cuatro minutos certificó la defunción colchonera con su doblete. Los de Simeone se quedan sin liderato y con la segunda plaza en riesgo.

Todo ello tras la batalla continental del Bernabéu y con la futura del Metropolitano. Los periodos entreguerras siempre fueron complicados. «No fue un partido bueno para ver. No hicimos un juego que necesitaba el partido. Apareció el penalti fortuito y luego la expulsión de Correa, que según se mire podría ser o no. Djené se tira bien y el árbitro considera que debe expulsar a Correa. Tenemos que aceptar una derrota merecida y pensar en lo que viene», aseguró Simeone.

El Atlético no llega con las mejores sensaciones al derbi continental cin el Real Madrid. «Después de perder nadie está contento. Los jugadores no están bien porque no hicimos un buen partido. Tenemos que estar fuertes y juntos y mejorar desde el juego para imaginarnos otras cosas. No pudimos defender bien esos minuto finales ni resolver bien el juego frontal. El Getafe lo hizo con entereza, ilusión y lo mereció», ajustició Simeone.

El árbitro copó los focos por el polémico penalti señalado a favor del Atlético y la expulsión a Correa que dinamitó el tramo final del partido. «Cuando termina el partido el partido terminó. No pensamos en lo que hizo el árbitro. Nosotros debimos jugar mejor. En esos diez doce minutos finales fueron valientes ellos fueron valientes. A Correa lo queremos muchísimo y una expulsión no va a cambiar todo ese cariño», dijo Simeone.

El Atlético recibió dos goles prácticamente idénticos y separados por apenas cuatro minutos. Los de Bordalás se repusieron del tanto encajado por Sorloth y ganaron energía a raíz de la expulsión de Correa. «Ellos fueron valientes, comprometidos con el partido y tuvieron eficacia en todo ese juego frontal», explicó el Cholo Simeone.