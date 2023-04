Simeone: «Me gusta mucho este Barcelona»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa en la previa al choque entre el Barcelona y el Atlético de Madrid que se disputará este domingo en el Camp Nou a las 16:15 horas. El técnico argentino destacó la buena dinámica de su equipo tras el Mundial y elogió el estilo de su rival a día de hoy puesto que han cuajado «una grandísima temporada en Liga».

Jugar de día o de noche

«No suelo opinar de lo que opinan mis colegas, ni de ningún futbolista. Tengo mi pensamiento. Nos ponen a la hora que nos ponen y tenemos que jugar. Tenemos que estar preparados para cualquier situación».

Estilo del Barça

«Me gusta este Barcelona. Es un estilo Barcelona puro. Ha ido creciendo y han hecho una grandísima temporada hasta el día de hoy en la Liga. Han mejorado en defensa y es un plus. Por las características de sus futbolistas que siempre ha mantenido y mejorar la parte defensiva tiene un valor añadido al trabajo de Xavi».

Griezmann

«Siempre habrá habido jugadores que han mutado su posición. Es un chico noble, de equipo. Cuando él está bien el equipo juega a un fútbol diferente. Lo hemos sufrido al principio de la temporada como ustedes saben. Yo siempre recordaré el partido previo al Mundial corriendo como un chico de 18 años. Eso no lo tienen todos y él lo tiene».

Ganar en el Camp Nou

«En el fútbol está claro que nos encontramos siempre contra grandísimos equipos y el Barça todos estos años ha tenido muy buenas plantillas contra las que nos ha costado ganar. Los números marcan. Llevaremos el partido donde creemos que podemos hacer daño».

La Liga

«Lo que imaginan todos en consecuencia de la Liga no me interesa. Nosotros tenemos mañana un partido importante y tenemos que seguir en esta línea que estamos».

Memphis

«Los médicos le informarán de la mejor manera. Todavía no está entrenando con nosotros pero le vemos bastante bien. La idea es que en los próximos días se incorpore a la plantilla. No me preocupa. Hay que esperar que vuelva de la mejor manera, como estaba jugando».

Cambio desde el Mundial

«Desde que arrancó la temporada hasta el Mundial no estábamos de la mejor manera. Si nos vamos dos años atrás a cuando ganamos la Liga jugábamos bien. A veces la gente no ve los partidos y opina por opinar. El Barça mejora defensivamente, el City trabaja bien defensivamente. Hay un crecimiento ofensivo que no es de ahora, es de bastante años atrás. Hemos ido en consecuencia de los futbolistas que tenemos».