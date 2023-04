Simeone lo tiene todo claro. Así ha sido desde el comienzo de la semana y la penúltima sesión antes del partido del domingo en el Camp Nou así lo ha confirmado. El once inicial está decidido después de que se conociera definitivamente ayer que no habrá perdón para Llorente. El argentino De Paul ocupará su puesto en la banda derecha mientras que el francés Lemar entrará en la banda izquierda.

El once definitivo, cantado desde hace varios días, será el formado por Oblak, Nahuel, Savic, Giménez, Hermoso, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco, Griezmann y Correa. Morata entrará en la segunda parte y Memphis seguirá siendo baja una semana más, aunque se espera que pueda reaparecer el miércoles próximo ante el Mallorca en el partido en el que el club celebra su 120 aniversario.

El Cholo se enfrenta el domingo a un reto que todavía no ha podido superar en los once años y medio que lleva en el Atlético: ganar un partido al Barcelona en su campo. No pudo conseguirlo como jugador y aún no ha derribado esta barrera como entrenador. Será el 23º enfrentamiento de Simeone ante el Barça en Liga y los números hablan por sí solos: 13 derrotas, 7 empates y sólo 2 victorias, ambas en el Metropolitano. Ahora está ante la mejor ocasión posible para acabar con la maldición: si su equipo no sale del Camp Nou con los tres puntos se habrán esfumado sus ya de por sí escasísimas posibilidades de ser campeón.

Con esa meta ha trabajado la plantilla durante toda la semana, aunque una pequeña indisposición de Correa alteró los planes el jueves. El argentino ha entrenado ya hoy con normalidad y formará arriba pareja con Antoine Griezmann, que llega al choque en el mejor momento de su carrera, convertido posiblemente en el jugador más influyente de la Liga española y con ganas de resarcirse de los dos años de oscuridad que sufrió en su etapa en el Barcelona, donde le pesó muchísimo la sombra de Leo Messi. Nada tiene que ver el Griezmann que se fue con el que regresará el domingo, y él es el primer interesado en demostrarlo marcándole a su ex-equipo su primer gol con la camiseta rojiblanca porque hasta ahora los dos que ha celebrado fueron con la Real Sociedad.