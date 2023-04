Ninguna victoria, algún empate y, sobre todo, muchas derrotas. El Camp Nou ha sido hasta ahora un feudo inaccesible para Diego Pablo Simeone, que no ha conseguido jamás un triunfo en el estadio del Barcelona en los 11 años que lleva como entrenador del Atlético pese a haberse enfrentado a los azulgrana en Liga, Copa y Champions. Es una espina que tiene clavada y que tendrá la oportunidad de volver a arrancarse este próximo domingo, en el partido que medirá el verdadero potencial de su equipo.

El Atlético llega en el mejor momento de la temporada, con 12 jornadas de imbatibilidad a sus espaldas y seis victorias consecutivas. Enfrente, un Barcelona que está dando muestras de debilidad y que acumula ya dos empates a cero seguidos ante Girona y Getafe. Sin duda parece la ocasión propicia para que el Cholo rompa una tendencia que viene desde mucho antes de su llegada al club madrileño.

Y es que ha llovido ya mucho desde el último triunfo colchonero en el Camp Nou. Nada menos que 17 años, desde el 5 de febrero de 2006, cuando el equipo dirigido por Pepe Murcia se impuso 1-3 con dos goles de Fernando Torres y otro del argentino Maxi Rodríguez, en un partido un jovencísimo Messi sólo pudo disputar los primeros 45 minutos. A partir de ahí comenzaría la tiranía impuesta por la pulga sobre el Atlético, al que castigó de manera impenitente hasta llegar a marcarle 32 goles en 42 encuentros, 12 de ellos con Simeone en el banquillo rojiblanco.

La salida de Messi al PSG le dio aire al Cholo, que en dos temporadas (19-20 y 20-21) rozó su primer triunfo en el Camp Nou, pero sin poder pasar finalmente del empate (2-2 y 0-0). En su última visita, en cambio, el equipo apenas tuvo opciones y acabó cayendo 4-2 en la que hasta ahora es la última derrota del entrenador argentino en el campo del Barcelona.

La mala racha de Simeone alcanza también a su etapa como jugador rojiblanco. No participó por estar sancionado en el 1-3 de la temporada 95-96, en la que el Atlético se proclamó campeón de Liga, en el que ha sido el único triunfo rojiblanco en el Camp Nou mientras el argentino ha pertenecido al club. No cabe duda de que está ante su bestia negra y esta vez sí que no hay opción porque todo lo que no sea ganar descarta automáticamente al equipo de cualquier objetivo que no sea el subcampeonato.