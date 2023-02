Simeone: «Estoy en paz… todavía me queda un año de contrato»

Diego Pablo Simeone ha reafirmado su compromiso con el Atlético de Madrid recordando que todavía tiene contrato hasta junio de 2024 y que por su mente no pasa otra cosa que no sea cumplir lo firmado con el club rojiblanco. Lo hace en un momento complicado para su equipo, que ya no puede aspirar a ningún título esta temporada tras la reciente eliminación en Copa del Rey contra el Real Madrid y con la clasificación para la próxima Liga de Campeones como único objetivo en la segunda mitad del curso.

«Estamos tristes porque nos gustaría haber seguido tanto en la Champions como en la Copa del Rey, no hay ningún tipo de duda. Yo tengo muchas ganas y estoy en paz, y eso es lo mejor que puede tener una persona. Estoy en paz porque desde que llegué al club di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté. Me queda un año de contrato todavía y una mitad de campeonato con mucha ilusión», afirmó Simeone ante la prensa antes del duelo de este sábado en el Metropolitano contra el Getafe.

Cumplida la primera vuelta de la Liga Santander, el Atlético ocupa la cuarta posición, última que clasifica para la próxima edición de la Champions, y está a 16 puntos del liderato en manos del Barça. «Hay que esperar al final, no hay que hacer valoraciones a mitad de temporada. Los resultados se valoran al final, habrá que esperar», transmitió el ‘Cholo’, quien reconoció que están cometiendo «bastantes errores» en su partidos de casa.

«Nunca pido nada, en 11 años nunca pedí que estemos juntos. Se siente que necesitamos a la gente y ese estadio entero cuando reacciona, cuando se vive… Uno cuando habla del Atleti piensa en su estadio, en su afición y después en el equipo. Juegas contra el Atlético, en un estadio extraordinario, con una afición que no hay en España», arengó a la hinchada colchonera.