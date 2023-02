Diez partidos jugados en el Metropolitano ante el Getafe con Simeone en el banquillo y diez victorias del Atlético. Los números son incuestionables y convierten al vecino del Sur en el enemigo perfecto para el Cholo. Sin embargo la tendencia ha ido cambiando con el tiempo y el Getafe, que nunca le había marcado un gol al argentino en su estadio, logró tres en su última visita y acabó resistiendo hasta el minuto 89 para caer finalmente 4-3.

El Getafe, que llegó a caer 7-0 en el Calderón en la temporada 13-14, lleva tres derrotas por la mínima en sus tres últimas apariciones en el Metropolitano. Al Atlético cada vez le cuesta más ganarle, aunque los números generales siguen siendo apabullantes: 20 veces se han enfrentado con Simeone, contando partidos de casa y de fuera, y apenas han arrancado dos empates. El resto, todo derrotas, la última muy contundente en el Coliseum Alfonso Pérez en la primera jornada del Campeonato. Mucho ha llovido desde entonces.

El partido de mañana les llega a los dos en plenas urgencias. El Atlético no puede despistarse lo más mínimo en su defensa de la plaza Champions que detenta en la clasificación, situado a cinco puntos de distancia del tercero, la Real Sociedad, y con apenas tres puntos de ventaja sobre el quinto y el sexto, Villarreal y Betis, mientras que el Getafe está en descenso, a tres puntos de distancia de la salvación y con su entrenador Quique Sánchez Flores más para allá que para acá, pendiente de que un último resultado negativo precipite su destitución.

Simeone podrá contar con toda su plantilla y eso es noticia porque no se había producido tal circunstancia en toda la temporada. Los dos centrales titulares, Savic y Giménez, están sanos y libres de sanción, lo que no deja de ser noticia porque no es habitual verlos juntos en el terreno de juego. El Cholo tiene en consecuencia donde escoger y ha disfrutado de una semana tranquila que le ha permitido preparar el partido sin sobresaltos más allá de las tribulaciones que supuso el fin de mercado, con la permanencia de Saúl en la plantilla cuando ya se daba por hecho que se iría al Valencia.