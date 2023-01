El Valencia quiere a Saúl Ñíguez e incluso su entrenador, el italiano Genaro Gatusso, ha hablado personalmente con el centrocampista ilicitano. El Atlético está por la labor de abrirle la puerta, pero el problema es su salario: el futbolista, con contrato hasta 2026, cobra 7 millones de euros netos por temporada, una cantidad inasumible para el Valencia, que sólo podría pagar una parte pequeña de su ficha, lo que no resuelve los problemas salariales rojiblancos. También el Rayo Vallecano ha mostrado interés.

El Atlético lleva semanas intentando dar salida a Felipe y a Saúl o De Paul, sobre todo tras la irrupción de Pablo Barrios, que ya es a todos los efectos jugador de la primera plantilla, y al que no se quiere privar de minutos. Saúl, al que ya intentó colocar sin éxito el pasado verano, ha jugado 14 partidos de Liga en los que ha repartido una asistencia, pero acumulando apenas 490 minutos. Su papel en el equipo es testimonial y seguirá decayendo en la segunda vuelta. Las dos partes son conscientes de ello.

El Valencia será una buena salida para el futbolista y allí podría revalorizarse sobre todo teniendo en cuenta que el entrenador ha pedido su fichaje. Sin embargo el aspecto económico está resultando una verdadera losa porque la situación financiera de los valencianistas no permite asumir no sólo un salario de esta magnitud, sino ni siquiera una pequeña parte del mismo. En este escenario, sin embargo, el Valencia espera que se llegue a las últimas horas de mercado sin otra opción para Saúl y que finalmente el Atlético acceda con el único objetivo de darle una salida a un jugador que llegó a estar muy bien valorado en el mercado internacional.

Otro club que ha manifestado su interés por hacerse con la cesión de Saúl es el Rayo Vallecano, donde el jugador militó con éxito durante la temporada 13-14, jugando de hecho en muchos partidos como defensa central. La ventaja de no moverse de Madrid es atractiva, pero de nuevo existe un conflicto de intereses generado por la cuantía de su ficha.

Pocos jugadores en la historia del Atlético de Madrid han experimentado un declive tan acusado como el de Saúl Ñíguez, además con apenas 28 años recién cumplidos. No aprovechó su cesión al Chelsea de hace dos veranos y desde entonces su cotización no ha hecho más que bajar porque no encuentra ningún club que pueda pagar su salario. Es un problema de difícil solución ante el que al Atlético quizás no le quede más remedio que asumir una enorme pérdida económica en las últimas horas de mercado.