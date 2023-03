Simeone: «Después del Mundial, el equipo ha recuperado su fortaleza y ambición»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa tras la contundente victoria del Atlético de Madrid ante el Valencia por 3-0. El conjunto colchonero mostró una de las mejores versiones en esta temporada y el técnico argentino se mostró realmente contento de la situación que atraviesa actualmente el equipo.

Buen juego

«No me voy a detener lo que esperaba o no. Hay que ir solucionando lo que va pasando. Lo mejor que hemos hecho desde el Mundial es que el equipo ha recuperado su juego, su fortaleza, su ambición, su forma de jugar… Empezamos muy irregular y ahora lo hemos regulado. Dependerá de cómo terminamos y cuando el equipo está bien, acaba respondiendo. La entrada de Correa, Morata, Witsel, Pablo… no podemos poner a Kondogbia porque el equipo esta muy bien. Es duro entrenarse sabiendo esto, pero es lo que hay. Es un club competitivo y hay que seguir»

Gran defensa

«El primer tiempo tuvimos muy buenas jugadas asociativas previo al gol. De hecho, nos quedamos cortos con el 1-0. Si no tienes contundencia y no eres certero cuando eres superior, aparecen las situaciones de dificultad. Luego llegaron los goles que nos generaron tranquilidad. Buscamos esto, lo que equipo tiene: velocidad, estamos defendiendo bien… Eso es muy importante para nuestro juego».

Respeto

«Hay varias situaciones. Cuando un jugador reclama el respeto, nosotros siempre decimos que la falta de respeto es no entrenar en consonancia cuando deben entrar. Ese es el respeto. Nosotros entrenamos a los jugadores que juegan y que no juegan para que suceda esto. Y esto te genera competencia y todos salimos ganando».

Parón

«Tenemos un partido importantísimo ante el Betis a la vuelta. Se va a quedar Koke, Llorente, Barrios… Eso nos viene muy bien para poder trabajar y tener a la gente para cuando compitamos».

Griezmann

«Griezmann es de los que mejor interpreta el juego. Él sabe dónde hacer más daño y generar más peligro y cuándo tiene esta capacidad hay que darle la libertad».