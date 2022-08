Sergio Ramos quiere más

La temporada 2022-23 no ha podido empezar mejor para Sergio Ramos. El central español sumó su primer título del curso en el primer partido del PSG, en el que fue titular y en el que, además, marcó un golazo de tacón que sentenciaba la Supercopa de Francia. Pero la ambición del ex del Real Madrid va más allá. Sabe que a su mejor nivel, no hay otro como él en el mundo y, aunque no está en los planes de Luis Enrique para el Mundial y es consciente de ello, trabajará para ponerle muy difícil al seleccionador la decisión sobre si incluirle o no en la convocatoria definitiva para Qatar.

Ramos era un indiscutible en la Selección para el técnico asturiano, sin embargo, con su lesión ante Kosovo en marzo de 2021 todo cambió. Desde entonces, su vida ha estado marcada por unos problemas físicos que le impidieron forzar al Real Madrid a renovar bajo unas condiciones que se acercaran a lo que pretendía y que le llevaron a pasar prácticamente desapercibido el pasado curso en el PSG.

Esta temporada, una vez que se ha quitado de encima los repetidos problemas que le impidieron el pasado curso rendir al nivel esperado, quiere demostrar que sigue siendo el mismo que fue hasta el pasado curso. Y no ha podido empezar mejor, teniendo un papel protagonista junto a Messi y Neymar en el primer triunfo del PSG.

Las aspiraciones de Ramos para la temporada que acaba de empezar no pueden ser mayores, aunque quiere ir paso a paso. Primero, quiere convencer a Christophe Gaultier –nuevo técnico del equipo parisino– y convertirse en un indiscutible en el once. Algo que el pasado año no pudo ser debido a las lesiones. Para empezar, el entrenador ha cambiado de esquema para incluirle, pasando a los tres centrales, aunque en caso de volver a la defensa de cuatro, el camero quiere ser uno de los centrales titulares.

Objetivo Qatar

Una vez que consiga consolidarse como titular, pasará al objetivo más complicado, el de hacer cambiar de opinión a Luis Enrique. El seleccionador español dejó claro en la fase de clasificación para el Mundial, aún con Ramos en las convocatorias, que el capitán era indiscutible, pero su estatus cambió a raíz de su lesión y, sobre todo, tras el buen papel de España en la Eurocopa y en la Liga de Naciones. A partir de entonces, se convirtió en prescindible y salió de los planes del asturiano.

No será fácil –de hecho, es casi imposible– hacer cambiar a Luis Enrique de parecer. Pero Ramos quiere presentarle argumentos más que de sobra para que, al menos, se replantee la opción de llevárselo a Qatar. El que es todavía el jugador con más internacionalidades en la historia de la Selección quiere recuperar su estado de forma previo a las primeras lesiones que sufrió en 2021. Sabe que de esa forma será muy difícil que el seleccionador tenga motivos meramente futbolísticos para dejarle fuera.

España ha presentado en los últimos meses problemas en defensa, donde el técnico parece tener claro a quiénes llevar, aunque su rendimiento no sea precisamente el mejor. Una de las características que más valora el preparador nacional en sus centrales es que sepan sacar el balón jugado desde atrás, algo en lo que no hay otro como Ramos, que también es diferencial en lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que defender.

Tendrá complicado hacer cambiar de opinión a Luis Enrique y él es consciente, pero no se rendirá fácilmente. Ramos quiere estar en el que sería su quinto Mundial y no dejará de intentarlo hasta el final. Tiene por delante poco más de tres meses para convencerle y, por el momento, ha empezado con el mejor pie posible para hacerlo.