Sergio Ramos no renuncia a seguir jugando al fútbol hasta los 40. El central del PSG, que está atravesando diversos problemas de lesiones que no le permiten la continuidad deseada en su nueva etapa en París, aseguró en una entrevista con el ex internacional francés Ludovic Giuly que su objetivo es continuar en activo y que aún le quedan «cuatro o cinco años de fútbol».

«Me veo jugando todavía entre cuatro o cinco años más a alto nivel y luego otra experiencia. Aquí en París tengo dos años más, intentaré que sean tres, uno más, ya veremos. Mientras el físico me aguante creo que tengo la cabeza muy focalizada», afirma el futbolista, que desde el pasado verano juega en el PSG, aunque no ha tenido continuidad debido a los problemas físicos.»Ahora estoy muy bien, muy feliz y con ganas de jugar», afirmaba el defensa, ansioso por demostrar al mundo que puede brindar dosis de gran fútbol con continuidad.

Cuestionado por Giuly, ex del Monaco y del Barcelona, entre otros, sobre si se decanta por ser el mejor en su puesto o jugar en el mejor equipo del mundo, Ramos no duda. «Prefiero jugar en el mejor equipo del mundo por al final el fútbol es un deporte colectivo y se trata de ganar todos. Prefiero ganar campeonatos del mundo, Champions…».

A la hora de elegir entre el club o la selección, Sergio sí es más previsor en las palabras de la entrevista que se emite en Prime Video Sport France. «Es una pregunta difícil de contestar, el sentimiento de tu patria y de tu país siempre es algo muy grande. El de tu equipo es al que te debes, tienes que jugar bien en tu equipo para ir con tu selección. Son los dos un sentimiento único, pero no me puedo quedar con uno, aunque con la selección puedes aspirar a ser campeón del mundo».