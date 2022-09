La selección femenina de waterpolo retrata a Pedro Sánchez por olvidarse de su Europeo

Pedro Sánchez no gana para zascas. El presidente del Gobierno no tardó en felicitar a la selección española de baloncesto por su pase a los cuartos de final del Eurobasket, tras la victoria ante Lituania, lo que le llevó a quedar, una vez más retratado. Jugadoras de la selección española de waterpolo como Laura Ester Ramos o Bea Ortiz no dudaron en saltar, replicándole que no se haya dignado a felicitarlas por la consecución del campeonato de Europa el viernes.

«¡Qué gran partido! #LaFamilia no ha dejado de creer en la victoria hasta la prórroga. Sois increíbles y habéis dado toda una lección de esfuerzo y trabajo en equipo para pasar a cuartos y llevar al baloncesto español a lo más alto», respondía el jefe del Ejecutivo al mensaje en redes de la Federación Española de Baloncesto a la conclusión del partido. Algo que no tardó en hacer explotar a unas internacionales que se sienten ignoradas por Sánchez.

¡Qué gran partido! #LaFamilia no ha dejado de creer en la victoria hasta la prórroga. Sois increíbles y habéis dado toda una lección de esfuerzo y trabajo en equipo para pasar a cuartos y llevar al baloncesto español a lo más alto. #ModoEuropa #SomosEquipo https://t.co/DKXyOh1nGV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 10, 2022

«Presidente, nos encanta que siga el deporte pero ayer fuimos CAMPEONAS DE EUROPA y hoy nuestros chicos han sido bronce», respondía Laura Ester instantáneamente. No era la única, puesto que otra integrante del equipo de hidroguerreras que se alzaba con el campeonato continental, Bea Ortiz, también se quejaba del nulo reconocimiento que les da el Gobierno: «Por si no te habías enterado, ayer fuimos CAMPEONAS DE EUROPA Y nuestros chicos hoy, TERCEROS DE EUROPA».

Presidente, nos encanta que siga el deporte pero ayer fuimos CAMPEONAS DE EUROPA ☺️ y hoy nuestros chicos han sido bronce!! https://t.co/1mAQjV6EwD — Laura Ester Ramos OLY (@lauraesterwp) September 10, 2022

Por si no te habías enterado, ayer fuimos CAMPEONAS DE EUROPA! Y nuestros chicos hoy, TERCEROS DE EUROPA! 🙋🏽‍♀️ https://t.co/CIPC41ndeX — Bea Ortiz (@bea_ortiz) September 10, 2022

Sánchez parece no enterarse de los triunfos del deporte español, salvo de los que le interesan. Felicita –y con razón– a la Selección de baloncesto tras una épica victoria ante Lituania en cuartos, pero mientras se olvida de los éxitos masculinos y, sobre todo, femeninos en otras disciplinas.