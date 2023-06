Santi Denia: «Si la UEFA decide poner VAR a partir de cuartos lo aceptaremos»

Santi Denia compareció en la sala de prensa del Suberbet Arena de Bucarest para atender a los medios de comunicación antes del segundo duelo de la selección española en el Europeo sub-21. El combinado español, tras su gran victoria a Rumanía, se medirá a Croacia este sábado.

Habrá VAR a partir de cuartos

«En esta respuesta tenemos que ser muy neutros. Hasta que la información no sea oficial, no sé cuando es la reunión, no vamos a entrar. Lo que decida UEFA, nosotros lo vamos a aceptar. Si deciden poner VAR, estaremos bien. Pero al principio teníamos la información, todas las selecciones, de que no había VAR. Sabíamos a la competición que veníamos. Va a estar bien lo que decidan».

Mirar a Ucrania

«El trabajo del cuerpo técnico es centrarnos en nuestro partido. Queremos mejorar las cosas que hicimos en el partido que hicimos contra Rumanía y en eso focalizamos toda nuestra atención. Darle a nuestros jugadores toda la información que tenemos de Croacia y luego centrarnos en nosotros. Potenciar nuestros puntos fuertes y corregir cosas, que también lo debemos hacer».

Un posible Modric en Croacia

«Tenemos un análisis de la selección croata muy bueno. Ganaron en marzo a Inglaterra y hemos visto muchos partidos de ellos. Es una selección muy potente, fuerte físicamente y que juegan muy bien al fútbol. Va a ser muy complicado. No te voy a hablar de nadie en particular, pero tienen muy buenas individualidades. Es una muy buena selección».

Once

«Se crearon ocasiones y tenemos que reforzar las cosas buenas que tiene el equipo. Los 23 están disponibles. El descanso en estos torneos es importante. Intentamos llegar en las mejores condiciones posibles y con el mejor once».

Cosas a mejorar

«No hay nada específico. No quiero dar las claves. La faceta defensiva siempre se puede mejorar. Hay algunos ajustes. Tampoco como atacarles. Y luego por líneas queremos mejorar los detalles individuales. Siempre hay cosas a mejorar: marcas en el área, estructura defensiva…».