Desvelan el tonteo de la ex mujer de un futbolista con Marc Bartra

Marc Bartra se separó hace unos meses de Melissa Jiménez, conocida reportera de Fórmula con la que mantiene una relación cordial pese a la ruptura. Y ahora relacionan al central del Real Betis con la ex mujer de un conocido futbolista de la Liga, concretamente de Rodrigo de Paul. El argentino también se separó recientemente de Camila Homs, y la influencer está dando mucho que hablar por sus likes a Bartra.

La historia la han sacado a la luz en Argentina, donde han desvelado que la ex del centrocampista colchonero ha entrado en el perfil del jugador español y ha dado me gusta a varias de sus publicaciones. ¿Cómo lo saben? Porque hay pruevas de esos likes y además de que no se siguen entre ellos, por lo que tuvo que entrar a conciencia para ello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cami Homs (@camihoms)

Rodrigo de Paul se separó de su mujer, Camila Homs, con la que tiene dos hijos. «Estoy separado hace meses. Nos queremos mucho, hay mucho cariño pero estoy separado», confirmaba el jugador en una entrevista hace tiempo. El caso es que en su país varios medios aseguran que De Paul y Tini Stoessel ya estaban conociénose cuando Camila estaba embarazada de su segundo hijo, algo que no dejaría en buen lugar al futbolista.

Su ya ex mujer en un primer momento no quiso desconfiar del padre de sus hijos. De hecho, ha salido a la luz la primera reacción de Camila al enterarse, defendiendo a su esposo y enfrentándose a las otras WAGs de la selección argentina que le habían contado lo que pasaba. Pero ahora ya sabe cómo ocurrió todo y también intenta rehacer su vida, quién sabe si con Marc Bartra…