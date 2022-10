Sale a la luz el sorprendente sueldo de Bale en Los Angeles

La Asociación de Jugadores de la MLS, la MLSPA, ha actualizado y desvelado los salarios de los futbolistas de su competición tras esta ya pasada segunda ventana de transferencias, con algunas incorporaciones notorias ya instalada en el torneo como es la del ex madridista Gareth Bale. Sorprende sobremanera el salario que percibe el galés en Los Ángeles FC –no confundir con el LA Galaxy–, no por su gran suma, sino porque no está ni en el Top 20 de la MLS.

Gareth Bale es el vigésimo tercer futbolista que más dinero percibe en la MLS muy muy lejos del podio de la competición que dominan otras estrellas como Lorenzo Insigne, Xherdan Shaqiri u otro ex madridista como es Chicharito Hernández, los tres que componen el podio de mejor pagados del torneo. ¿Pero cuánto percibe anualmente el extremo galés en Los Ángeles FC? Pues el de Cardiff tiene un salario base de 1,6 millones de dólares, lo que al cambio a euros viene a ser poco más. Eso sí, cabe destacar que pese a ello el jugador tiene garantizo llegar al menos a los 2,3 millones por curso.

El galés tiene garantizado superar por curso esos 2,3 millones de euros pero no es ni siquiera el mejor pagado de Los Ángeles FC, título que tiene aún Carlos Vela. El mexicano percibe por campaña algo más de 2,7 millones por temporada, casi medio millón más que Bale. En el LAFC hay también otros sueldos sorprendentes como el ex del Barça y Betis Cristian Tello, que gana 1,7 o Giorgio Chiellini, que supera levemente el millón de euros.

Hasta el momento Bale no ha sido todo lo decisivo que se podía esperar para LAFC. Hasta el momento sólo suma 13 partidos con ellos y dos goles, fue titular en tan sólo dos encuentros y nunca superó los 62 minutos sobre el terreno de juego. Eso sí, acabaron líderes de la Conferencia Oeste. Este próximo viernes comienzan las semifinales de Conferencia en la que se enfrentan ante Los Angeles Galaxy por un puesto en las finales antes de la gran final de la MLS.

Eso sí, el galés se encuentra muy alejado de los súper contratos de otros futbolistas en la MLS. El rey de la corona es el italiano Lorenzo Insigne, que percibe del Toronto FC 14 millones por temporada, cerca del doble de lo que gana el segundo en esta escala de salarios, el suizo Xherdan Shaquiri, que anualmente se embolsa en su bolsillo 8,1 millones de los Chicago Fire. El mexicana Chicharito Hernández percibe 7,4 de LA Galaxy.

El Top 10 de salarios de la MLS lo completan el italiano Bernardeschi (Toronto FC) con 6,2 millones; el argentino Gonzalo Higuaín (Inter Miami) con 5,8; el mexicano Héctor Herrera con 5,2; el español Alejandro Pozuelo (Inter Miami) con 4,7; los brasileños Douglas Costa (LA Galaxy) y Luiz Araujo (Atalanta United) con 4,5; y el americano Jozy Altidore (New England Revolution) con 4,2.