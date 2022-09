Bale analiza su bajo rendimiento en Los Ángeles y ¡¡echa la culpa al Real Madrid!!

Gareth Bale no está teniendo un buen arranque de temporada en Los Ángeles y el jugador galés habló sobre ello en la rueda de prensa previa al duelo que disputarán este jueves Gales y Bélgica.

“Tenemos un plan en Los Ángeles. Todos los futbolistas quieren jugar tanto como puedan, pero estamos siendo inteligentes y preparándonos para la última parte importante de la temporada”, afirmó un Bale que sólo ha sido titular en dos ocasiones en los 11 primeros partidos disputados en la MLS.

Gareth Bale también habló sobre su cuestionada condición física y echó la culpa a sus pocos minutos de juego en el Real Madrid. “Todavía no he jugado los 90 minutos, que es lo objetivo que estoy construyendo. Estamos en un buen camino hacia donde quiero estar. Por supuesto que quiero jugar los 90 minutos tanto como pueda, pero entiendo que necesito prepararme físicamente porque no lo he hecho mucho en los últimos años», opinó.

Al 100% para la Copa del Mundo

Gareth Bale también dejó claro que su objetivo es estar en perfectas condiciones en el Mundial de Qatar. Para ello aseguró que lleva ya más de 10 semanas preparándose para estar al «100% en LAFC y en la Copa del Mundo». También dejó claro que tanto su familia como él se sienten muy bien en Los Ángeles.