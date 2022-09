La experiencia americana de Gareth Bale no está siendo la esperada. El galés esperaba aterrizar en una liga menor, en la que rápidamente se convertiría en la estrella del campeonato. Sin embargo, la realidad con la que se ha topado en Los Ángeles es que su papel es el de ser un jugador secundario y prácticamente irrelevante para la franquicia. Sólo ha sido titular en dos partidos de 14 desde que llegó.

El pasado 26 de junio, Los Ángeles FC anunciaban de manera sorprendente la llegada de Gareth Bale. El ex jugador del Real Madrid elegía al conjunto angelino como destino pensando en seguir en activo para intentar llegar de la mejor manera posible a su verdadero objetivo: el Mundial de Qatar. Y su aterrizaje no pudo ser mejor. Los flashes caían sobre un Bale que en su debut dejaba un taconazo de película y en su segundo partido, contra el Sporting Kansas City, anotaba su primer gol tras una gran combinación que acababa con disparo raso y seco a la derecha del portero.

Mientras supuestamente Bale iba adaptándose poco a poco al nuevo club jugando 27 minutos minutos contra Seattle y otros 28 en la Leagues Cup Showcase contra el América, llegaría su segundo gol ante Sant Lake. El galés sumaba ya cinco partidos, en los que no había sido titular en ninguno de ellos.

A partir de ese día, Bale se quedaba sorprendentemente fuera de la convocatoria del técnico Cherundolo en dos partidos de MLS consecutivos. No sería hasta el 27 de agosto cuando Bale iniciase su primer partido como titular: 60 minutos en la derrota por 1-4 ante Austin. Su mala actuación le devolvía al banquillo hasta cuatro jornadas después, donde arrancó por segunda y última vez de inicio.

En el último partido, el disputado en la madrugada de este domingo contra Houston, LAFC regresaron a la victoria gracias a un doblete de Carlos Vela, la auténtica estrella del equipo líder de la Conferencia Oeste. El mexicano volvió a llevarse los elogios en un partido en el que Gareth Bale salió una vez más como suplente. Su papel es claramente el de actor secundario.

Los Ángeles FC tienen ya garantizado matemáticamente el primer puesto del Oeste pero sigue en la pelea por la MLS Supporters Shield, que premia al mejor equipo de la temporada regular en ambas conferencias. Sin embargo, Bale, a día de hoy no está siendo el jugador diferencial que se esperaba en una MLS en la que fuera del campo sí triunfa.

Pese a sus discretas actuaciones, Gareth Bale ya es el jugador de la MLS que más camisetas ha vendido en 2022. Así lo hizo saber la propia liga, que informaba que el galés superaba a otros jugadores como Christian Fuchs, Carlos Vela, Chicharito Hernández o Josef Martínez.

Gareth Bale tops the list of top-selling jerseys in MLS in 2022.

Full list of 25 players:

