Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo compartieron muchos momentos de gloria en el Manchester United. El inglés y el portugués formaron una delantera letal bajo las órdenes de Alex Ferguson en una de las épocas más gloriosas de los ‘diablos rojos’, pero también se las tuvieron tiesas cuando fueron rivales con sus respectivas selecciones, como ocurrió en los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006.

«Cristiano era tan bueno y tan jodidamente molesto al mismo tiempo… Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente siga siendo igual de molesto», rememoró con sorna Rooney, más de 15 años después de aquel partido que acabó con empate sin goles y en el que Portugal logró el pase a semifinales en la tanda de penaltis. El delantero inglés vio la tarjeta roja aquel día por un encontronazo con el propio Cristiano.

«Le gusta tirarse. No tuve ningún problema con Cristiano. Hablé con él en el túnel y le dije: ‘No tengo ningún problema con que me expulses’. Porque yo me pasé la primera parte intentando que lo amonestaran por tirarse al suelo. Yo soy inglés, él es portugués. Cuando estamos jugando, no me importa. Él no es mi compañero. Pero cuando hemos terminado, somos compañeros de nuevo», recordó Rooney en declaraciones al diario británico The Sun.

Además, el exjugador también reveló cuál fue su reacción cuanto tenía 14 años y sus padres recibieron la llamada de Ferguson para intentar su fichaje por el United. «Estaban al teléfono con él y les dije: ‘Dile que se vaya a la mierda. Quiero jugar en el Everton’. Luego, con el paso del tiempo supe que tenía que jugar para Alex Ferguson, él fue la razón para fichar por el United», finalizó el actual entrenador del Derby County, que defendió la camiseta de los ‘diablos rojos’ durante 13 temporadas entre 2014 y 2017.