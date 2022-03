El descalabro del Manchester United ha condenado a Cristiano Ronaldo en su regreso a Old Trafford. Como compensación por su bajada de sueldo con respecto a la Juventus, el jugador tenía una serie de cláusulas en su contrato en concepto de bonus que le permitirían ganar cerca de seis millones de euros si se cumplían. Pero eso no sucederá. Ese extra pasaba porque el equipo que dirige Ralf Ragnick ganara títulos.

La eliminación en Champions League a manos del Atlético de Madrid ha sido un duro varapalo para el cuadro británico, que soñaba con aspirar a grandes cosas. En caso de que el United alcanzara la final de París, Cristiano percibiría tres millones de euros. Sin embargo, eso ya no será posible después de que los de Simeone asaltaran el templo de los red devils y les apearan de la máxima competición continental.

La cosa no se queda ahí. Esta serie de bonus también afectan a la Premier League, un título que no ganan desde 2013. Con el regreso de Cristiano Ronaldo la afición soñaba con volver a ver a su equipo campeón pero nada más lejos de la realidad. El Manchester United está sexto en la tabla a 20 puntos del líder, el City, a falta de 27 por disputarse, lo cual hace casi imposible que logren el título.

El hecho de no ganar la Premier también tendría consecuencias para el crack portugués, que percibe la mitad de lo que ganaba en Turín donde tenía un sueldo de 900.000 euros semanales. Si no salen campeones el luso dejará de ganar otros dos millones de euros como prima, es decir ya serían cinco millones los que no podrá tener en su poder debido al hecho de que los red devils no ganen ningún título. Además, si el United no lograr clasificarse para la próxima Liga de Campeones, Ronaldo también perderá otra bonificación.

No obstante, no todo son malas noticias para el ex del Real Madrid. Aún tiene opciones de llevarse alguno de los extras que tiene firmados en su contrato. Si termina como máximo goleador del club esta temporada el luso obtendrá un extra como recompensa por su gran rendimiento. Mucho se le tiene que complicar a Cristiano para no cumplir este objetivo, ya que en estos momentos lidera la tabla con 18 goles en 33 partidos por los nueve de Bruno Fernandes, segundo en esta lista.